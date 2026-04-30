Ricardo Gallardo festeja a niñez de Matehuala e inicia pavimentación de avenida

Ricardo Gallardo Cardona, Gobernador de San Luis Potosí, celebró en Matehuala el Día de la Niñez con un evento lleno de alegría, sorpresas y muchos regalos para niñas y niños; posteriormente, arrancó la construcción de la segunda etapa de avenida de Las Torres para seguir impulsando sin límites la movilidad segura en el municipio.

Recibido por un gran respaldo de las familias, así como de la alegría de las niñas y los niños, el Gobernador Ricardo Gallardo Cardona aseguró que, en el cambio que se vive y se siente, se continúa garantizando el bienestar académico de la niñez con la construcción y rehabilitación de más escuelas en el municipio, como la Preparatorio “Candelaria Sánchez”, que en un futuro podrán disfrutar para cursar el nivel medio superior; de igual forma, se mejoran los espacios para el deporte y el esparcimiento social, como el parque “Las Camelias”, el cual se modernizó en su totalidad con juegos y aparatos de ejercicio de gran calidad.

Durante el evento festivo, el Gobernador del Estado Ricardo Gallardo Cardona convivió con las niñas y niños de diferentes colonias y comunidades de Matehuala, a quienes les regaló bicicletas, balones, patinetas, scooters y una gran variedad de juguetes, esto, enmarcado con actividades lúdicas, bailes y presentaciones musicales.

Posteriormente, Ricardo Gallardo Cardona dio el banderazo de arranque de construcción de la segunda etapa de la avenida de Las Torres, en el tramo correspondiente entre las calles Bustamante y Carretera a Caleros, obra que, además de beneficiar la movilidad vehicular del municipio, se convertirá en un extenso bulevar adecuado para recorridos peatonales, en bicicleta y de esparcimiento familiar, modernizando el entorno urbano en la zona y beneficiando a más de 62 mil usuarios.

El proyecto contempla la implementación total de concreto hidráulico en una superficie de 20 mil metros cuadrados; también contará con camellones centrales, luminarias led, áreas laterales extendidas y espacios para estacionamiento; asimismo, se mejorará la red hidrosanitaria y los señalamientos, optimizando los traslados y brindando una movilidad más segura e incluyente.

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FGR