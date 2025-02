En enero de 2025 la recaudación cumplió al 100.2% con la Ley de Ingresos, destaca Sheinbaum

La Presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que gracias a que se acabó con el régimen de corrupción y de privilegios, en enero de 2025 se logró un cumplimiento del 100.2 por ciento respecto a la Ley de Ingresos de la Federación (LIF) con una recaudación de 576 mil 373 millones de pesos (mdp), lo que permitirá al Gobierno de México cumplir con los Programas para el Bienestar y con la realización de obra pública.

“Se acabó el régimen de corrupción y privilegios. Cuando no hay corrupción, cuando no hay privilegio a alguien para que unos paguen impuestos y otros no, cuando todo el mundo cumplimos con la ley pues entonces se tienen buenos resultados”, puntualizó.

Ante esto, agradeció a las y los mexicanos por pagar puntualmente sus impuestos.

“Agradecer a todas las mexicanas y mexicanos porque se está pagando los impuestos (...) y eso se refleja en una buena recaudación que nos permite cumplir con todos los Programas del Bienestar, con las obras públicas, con todas las acciones que nos encomendó el pueblo de México para este gobierno”, agregó.

El titular del Servicio de Administración Tributaria (SAT), Antonio Martínez Dagnino, informó que la recaudación en enero de 2025 fue de 576 mil 373 millones de pesos, que en relación al año pasado son 66 mil millones de pesos más, con ello el cumplimiento de la Ley de Ingresos de la Federación es del 100.2 por ciento de la meta mensual establecida.

Asimismo, destacó que con los ingresos tributarios que son el Impuesto Sobre la Renta (ISR), el IVA y el IEPS; así como los ingresos no tributarios que es el Derecho Petrolero del Bienestar se tiene una recaudación de enero a febrero, con corte al día de ayer ha sido de cerca de un billón de pesos, que en relación con el año pasado al mismo día son 120 mil millones de pesos más, con lo que se tiene un cumplimiento del 94.3 por ciento.

Recordó que la Ley de Ingresos de la Federación de 2025 establece cerca de 5.3 billones de pesos, lo que representa un incremento de 3.2 y en términos nominales de 350 mil millones más.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR