¿Olvidar los agravios?

Quienes conocen cómo se manejan en Morena, nos comentan que nadie en sus cabales se imaginaría ver sentados a Rocío Nahle y Miguel Ángel Yunes Márquez para dialogar sobre los problemas que aquejan a Veracruz. Pero resulta que algunas voces en entornos legislativos consideran que ésta es una posibilidad que podría darse en aras de la unidad. Yunes Márquez, por lo pronto, se dijo dispuesto a platicar con quien fuera su rival política en la pasada elección. La declaración no puede pasar desapercibida, después de las fuertes críticas de quienes ahora piden expulsarlo del movimiento de la Cuarta Transformación, tras su reciente afiliación. Algunos senadores le pidieron a la mandataria estatal no fracturar la buena relación que algunos mantienen con los Yunes, por aquello del capital político que aún mantienen. Sin embargo, en el puerto, los guindas históricos consideran que se están obviando muchos agravios y que en su momento la intención de quienes ahora buscan el cobijo de Morena era descarrilar no sólo a Nahle, sino a la 4T. Como sea, pendientes.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Sin justicia para Samir