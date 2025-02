Yunes: “No pretendo causar un problema en Morena”

El senador Miguel Ángel Yunes aseguró que su afiliación a Morena no tiene la intención de provocar un problema interno y dejó claro que a la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, le tiene respeto.

En entrevista en la Cámara alta, abundó que solicitó su afiliación a ese partido en consonancia con su participación en el grupo parlamentario mayoritario desde septiembre del 2024.

Recordó que ha votado a favor de diversas reformas constitucionales que tienen como objetivo la transformación y el avance del país, por lo que, aseguró, “he actuado de buena fe. No tengo la intención de provocar un problema interno en Morena ni tampoco de disputar espacios a nadie. He actuado de frente y de buena fe, no hay nada oculto”.

Lamentó que su solicitud haya generado una reacción que “no me parece justa, incluyendo acusaciones infundadas”, por lo que refirió que esperará a que las mismas se hagan públicas para darles respuesta.

“Seguiré dedicado a trabajar en lo sustantivo que es la tarea que tengo encomendada como senador. Igualmente, me he dedicado a cumplir mi compromiso de apoyar en todo lo positivo a la Presidenta Claudia Sheinbaum, convencido de que México requiere un Ejecutivo fuerte”, aseveró.

El pasado martes, Yunes Márquez se afilió a Morena en el Senado de la República, lo que provocó una severa crítica de la gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, por lo que demandó la intervención de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia (CNHJ) del partido y exigió que no se le acreditara la membresía bajo el argumento de que “no representa ni cuenta con los postulados del Movimiento”.

Incluso la mandataria veracruzana anunció que haría llegar las pruebas correspondientes sobre la “carpeta azul” donde Yunes Márquez está involucrado en delitos como lavado de dinero.

Ayer, Nahle García informó que la CNHJ inició la revisión de la petición que para no avalar la afiliación al partido guinda del senador expulsado del PAN.

“De acuerdo a la petición que hicimos Diputados Federales; Diputados Locales; Senadora, Comité Estatal de morena de Veracruz y una servidora, me ha informado @LuisaAlcalde que la comisión de honestidad y justicia del @PartidoMorenaMx inició el proceso de revisión”, detalló la gobernadora en redes sociales.

Nahle difundió, además, tres desplegados, en los que la dirigencia estatal en Veracruz, el grupo de diputados federales del partido en la entidad, así como la bancada de este instituto político en el Congreso local, en los que expresan su respaldo a la petición de que se le niegue la afiliación y “rechazan de manera categórica” su incorporación.

Yunes Márquez indicó que trabajará en lo mejor para su estado, el país y Morena en el Senado, por lo que también externó su respeto a la gobernadora Nahle y le deseo éxito en su trabajo. Además se dijo dispuesto a sentarse con ella a dialogar.