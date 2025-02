Discurso de Trump eleva ansiedad y bullying entre niños migrantes

Mientras la Policía de Texas investiga la muerte por suicidio de Jocelynn, de 11 años, cuyo funeral fue el miércoles, expertos en salud mental aseguran que 80 por ciento de niños migrantes en Estados Unidos han presentado ansiedad en diferentes momentos, tras el endurecimiento de las políticas migratorias y de discurso de Donald Trump.

María Esther Carranza Olvera, representante de padres de familia en un condado de Carolina del Norte, quien prefirió no revelar la escuela de la menor por seguridad, señaló que los investigadores en el caso de Jocelynn, hija de padres mexicanos, señalaron el acoso escolar que sufrió por ser hija de inmigrantes.

“Se ha difundido que lo que pudo haber sido un factor que la llevara a tomar esa decisión fue el acoso que vivía y la madre de la niña, Marbella, habló sobre esta situación con otros padres, alertando de estas prácticas en los niños de la comunidad, sobre todo los latinos, y afirmó que algunas personas ‘se sienten libres de discriminar a los latinos’”, dijo la representante de la asociación de padres de familia.

TE RECOMENDAMOS: Simulacros de balaceras en Tabasco

Lo que pudo haber sido un factor que la llevara a tomar esa decisión fue el acoso que vivía y la madre de Jocelynn, Marbella, afirmó que algunas personas ‘se sienten libres de discriminar a los latinos’ Esther Carranza, Representante de padres de familia en EU



Asimismo, dijo que el caso de “Joce” fue la punta del iceberg de una serie de discriminaciones que viven los niños mexicanos y de otras nacionalidades al asistir a la escuela, y reconoció que, si bien las comunidades tienen apertura a integrar a la mayoría, siguen existiendo minorías que agravian los derechos fundamentales de los niños en condición ilegal.

“No es la primera vez que se da un caso tan triste; en ese sentido se le pide a los padres de familia que estén alertas de los signos de depresión, tristeza o abusos. Los niños siempre dan señales y si es preciso acudir a los grupos de padres de familia, hay que hacerlo para no llegar a estos límites”, señaló.

Jocelynn, una niña de 11 años víctima de bullying en Estados Unidos se quitó la vida, luego de que compañeros la amenazaran con llamar a “la migra” para que deportara a sus padres, hispanos de origen mexicano.

El caso, que ha desatado indignación, ocurrió en Gainesville, Texas. La madre de la menor denunció lo ocurrido en declaraciones al medio Univisión.

De acuerdo con la narración de la madre, la pequeña falleció el 8 de febrero, tras pasar cinco días ingresada en un hospital en Dallas. De acuerdo con lo informado a principios de mes, cuando se encontraba en el trabajo, le avisaron que su hija había atentado contra su vida.

Al sitio arribaron paramédicos quienes lograron reanimarla y la trasladaron al hospital, pero su condición era crítica. Presuntamente la escuela estaba al tanto del bullying, pero no le informaron a la madre. Sin embargo, el acoso era tan grave que se le asignó a la niña un consejero escolar con el que se reunía varias veces a la semana.

Amy Acosta Hernández, activista y colaboradora social de Healthy Children, señaló que a medida que los niños crecen y se vuelven más independientes, puede resultar más difícil para los padres saber lo que piensan y sienten.

Quizás su hijo simplemente esté teniendo un mal día. Sin embargo, cuando los signos de problemas de salud mental duran semanas, no asuma que es sólo un estado de ánimo pasajero Amy Acosta Hernández, Colaboradora de Healthy Children



“Quizás su hijo simplemente esté teniendo un mal día. Sin embargo, cuando los signos de problemas de salud mental duran semanas, no asuma que es sólo un estado de ánimo pasajero. De por sí los niños migrantes ya vienen con una carga dura de abandono, por eso con ellos hay que estar más de cerca”, refirió.

La experta dijo que los estudios muestran que 9 de cada 10 adolescentes que se suicidaron padecían problemas de salud mental, como depresión. Sin embargo, se debe tener en cuenta que los adolescentes a los que no se les ha diagnosticado ninguna afección de salud mental aún podrían estar en riesgo. En parte, esto se debe a que puede resultar difícil identificar problemas de salud mental a edades tempranas.

“En ocasiones, los adolescentes que intentan suicidarse no tienen problemas de salud mental subyacentes. Sin embargo, podrían dar señales de que están considerando poner fin a sus propias vidas. Su objetivo debe ser permanecer calmado, alerta y listo para hablar con su hijo adolescente. No espere a que acuda a usted. Podría empezar diciendo: ‘Pareces triste. Estoy abierto a hablar sobre esto porque te amo y me importa lo que te pasa’”, señaló.

La psicóloga lamentó lo que actualmente pasan los niños migrantes, sin embargo, dijo que la comunicación familiar será básica para evitare estas tragedias.

Reasignan a jefe de ICE por bajas capturas

Caleb Vitello, el director interino del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), máximo funcionario a cargo de la agenda de deportaciones del presidente estadounidense Donald Trump ha sido reasignado, en medio de preocupaciones de que el plan no está avanzando lo suficientemente rápido.

“Ya no está en un rol administrativo, sino que está supervisando todas las operaciones de campo y policiales: encontrar, arrestar y deportar a migrantes ilegales, lo cual es una prioridad importante para el presidente y la secretaria (Kristi) Noem”, informó el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

El texto no mencionó por qué Vitello, un funcionario de carrera del ICE con más de dos décadas en el cargo, fue reasignado ni quién será su reemplazo. Sin embargo, los funcionarios de la Casa Blanca han expresado frustración con el ritmo de las deportaciones de personas que se encuentran en el país de manera ilegal.

Un funcionario del gobierno, que habló bajo condición de anonimato, dijo que la decisión de reasignar a Vitello provino de la secretaria de Seguridad Nacional y no del presidente Trump.