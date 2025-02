Comisiones del Senado aprueban leyes secundarias de reforma energética

Las Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos del Senado de la República aprobaron las leyes secundarias de la reforma energética que envió la Presidenta Claudia Sheinbaum, con el objetivo de que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) regresen a ser empresas del Estado, así como diversas leyes del sector eléctrico, hidrocarburos, biocombustibles y geotermia.

El bloque de la Cuarta Transformación impuso su aplanadora sobre la oposición en ambas comisiones, luego de cinco horas de discusión. Fueron 22 votos a favor, uno en contra y ocho abstenciones.

En la reunión también se aprobó la expedición de las leyes de Planeación y Transición Energética; la Ley de Biocombustibles; la Ley de Geotermia; y la Ley de la Comisión Nacional de Energía; además de reformar diversas disposiciones de la Ley del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.

Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos aprobaron leyes secundarias de la reforma energética. ı Foto: Senado de la República

Califican cambios a leyes secundarias como “trascendentales”

Las bancadas de los diferentes grupos parlamentarios en el Senado. Laura Itzel Castillo, presidenta de la Comisión de Energía, defendió las modificaciones y las calificó como “trascendentales” para el país.

“El sector energético y nuestra soberanía hoy son una realidad, por ello la Cuarta Transformación implementó una política de rescate de Pemex y la CFE, para recuperar la potestad del Estado sobre el petróleo y la electricidad. Con esta política se frenó la privatización y se fortaleció a ambas industrias. Hoy siguen siendo patrimonio del pueblo de México”, aseguró la morenista.

Desaparición de CRE y CNH viola el T-MEC, advierte el PAN

Sin embargo, el coordinador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, señaló que con la desaparición de la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) como se establece en estas leyes, se viola el T-MEC.

“Teníamos dos reguladores independientes, la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, eliminan otra vez por su adicción por el control los dos reguladores independientes, crean un nuevo órgano, la CNE que está complemente controlado por la Secretaría de Energía. (…) Ahora, más allá de la cuestión ideológica, el problema es que esto viola el Tratado de Libre Comercio”, afirmó el panista.

Persiste reforma energética de EPN, señala el PRI

Claudia Anaya, senadora del PRI, afirmó que estas reformas conservan el “corazón” de la reforma que en 2013 impulsó el expresidente Enrique Peña Nieto.

“El corazón de la reforma energética de 2013 prevalece, persiste, pues es la inversión privada. ¿Están cancelando la inversión privada? No, compañeras, no compañeros. (…) Pero cambia el modelo de negocios, ¿para perjudicar al empresario?, no compañeros. Yo les podría ahora decir a ustedes entreguistas, vendepatrias, ¿por qué razón?, porque amplían la ganancia para el inversor privado”, apuntó.

“Anteriormente, si querías invertir en Pemex tenías que pagar por lo menos un 50 por ciento de impuesto, ahora se bajan al 30 y aun 12 por ciento si es para el gas. ¿Quiénes son pues los entreguistas, vendepatrias? El modelo de negocios cambia, pero para beneficiar a los empresarios ”, agregó.

La senadora morenista, Olga Sosa, aseguró que, con la devolución de carácter público a Pemex y CFE, “ponemos fin a las subsidiarias que se comportaban como privadas dentro de Pemex y CFE, y sus atribuciones las integramos a las empresas públicas para fortalecer su operación y asegurar el acceso equitativo de la energía para todo el pueblo de México”.

Bajo los preceptos de la Cuarta Transformación, aseguró que con las reformas que fueron aprobadas la “función social” de proveer al pueblo de electricidad y gasolina “al menor costo posible, evitando incrementar las tarifas por encima de la inflación”.

Insistió en que “el petróleo y la electricidad son y seguirán siendo patrimonio del pueblo de México y palanca de desarrollo. Con la reforma que hoy se nos presenta le cumplimos al pueblo de México”.

🔴 Reunión de las comisiones unidas de Energía y Estudios Legislativos, del 24 de febrero de 2025. https://t.co/hNJkgOOSMx — Senado de México (@senadomexicano) February 24, 2025

cehr