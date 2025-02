Sheinbaum buscará nueva llamada con Trump; no descarta imponer aranceles a China

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo buscará una nueva conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para buscar acuerdos que garanticen que no habrá aranceles a productos mexicanos, más allá de la pausa que se alcanzó a establecer tres semanas atrás.

Durante su conferencia de este lunes, resaltó que se mantiene como prioridad la relación con los países con los que México tiene suscrito un tratado de libre comercio, por lo que no descartó que se impongan tarifas a productos provenientes de otros países, como China.

Sobre una posible cuarta llamada con el republicano, espera que se dé esta misma semana para fijar convenios respecto a los temas que acordaron atender de manera mutua.

Claudia Sheinbaum ı Foto: larazondemexico

“Esperamos que esta misma semana… este viernes, pues necesitaríamos estar llegando ya a acuerdos importantes, estaría (haciéndose), si es necesario, otra llamada por teléfono con el presidente Trump, lo que haga falta para llegar a un acuerdo”, dijo.

Consultada sobre si se considera imponer aranceles a otros países, principalmente China, mencionó que esto fue incluso un planteamiento de la administración pasada.

“Siempre hemos planteado, incluso lo hizo el presidente López Obrador, puso aranceles con países en donde no tenemos tratados comerciales, porque finalmente, incluso dentro del marco de la Organización Internacional de Comercio, lo que se establece es justamente eso, priorizar en aquellos lugares donde tienes acuerdos de libre comercio, frente a otros donde no tienes. Nosotros con China, por ejemplo, no tenemos un acuerdo de libre comercio. Hay otros países asiáticos con los que tampoco tenemos acuerdos comerciales. Bueno, hay acuerdos comerciales, pero no de libre comercio. Entonces, es parte de lo que se está trabajando en este grupo de trabajo”, dijo.

El presidente de los EU, Donald Trump ı Foto: Especial

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

LMCT