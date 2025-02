CSP: Ya no se arrodilla México ante extranjeros

Al conmemorar el Día de la Bandera, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que México ya no es como en gobiernos anteriores, cuando se doblegaba ante otros países.

“Ya no es como antes, cuando los gobiernos se arrodillaban ante gobiernos extranjeros o miraban hacia afuera en busca de ejemplos a seguir; ahora, no. Desde que llegó la transformación al Gobierno, es claro que reivindicamos que: ¡A México se le respeta, que no somos colonia ni protectorado de ningún país!”, recalcó.

El dato: El pasado 5 de febrero, la mandataria destacó que México es un pueblo con raíces milenarias y por generaciones se luchó por el país y se seguirá haciendo.

Desde el Campo Militar Marte, en la Ciudad de México, la titular del Poder Ejecutivo recordó ante las Fuerzas Armadas y civiles presentes la iniciativa que presentó la semana pasada para reformar los artículos 19 y 40 de la Constitución, con los cuales se establece el rechazo a cualquier intromisión en la soberanía nacional y la imposición de la pena máxima a quienes incurran en actos de esta índole.

“Somos uno solo: Gobierno, Fuerzas Armadas y pueblo. Nosotros no traicionamos ni a nuestro pueblo, ni a nuestra patria ni a nuestra bandera. México es un país grandioso y su pueblo es valeroso. Sabemos que cuando nuestro pueblo se une en torno a su historia, su patria y su bandera, no hay fuerza en el mundo que pueda doblegar su espíritu”, exclamó.

Al evento llegó acompañada por el general Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena); el almirante Raymundo Pedro Morales; y la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez. Estuvieron junto a ella, desde el presídium, las y los demás integrantes del gabinete presidencial, quienes aplaudieron su discurso cuando exaltó el carácter de México como un país soberano.

Previamente, Sheinbaum Pardo hizo un recuento histórico del escudo nacional y los colores del lábaro patrio, que ha acompañado distintas luchas del país y por el cual hombres y mujeres han dado la vida, mencionó.

“La bandera de México es una síntesis de nuestra historia, del glorioso caminar de un pueblo por construir una patria libre, soberana, igualitaria e independiente. La bandera de México es un documento de historia viva. Al mirarla, las niñas y los niños, las mujeres y los hombres podemos aprender, recordar y volver a sentir los pasos que nos han traído hasta el presente”, expresó.

Como en otros eventos frente a las Fuerzas Armadas, recalcó que han sido muchas y muchos los héroes que en el pasado dieron su vida por el país.

“Es imposible verla (a la bandera) y no recordar el heroísmo de Juan Escutia, cadete del Colegio Militar, quien durante la invasión norteamericana, el 13 de septiembre de 1847, se envolvió con la bandera de México para protegerla con su vida y evitar que el honor de nuestra patria fuera mancillado”, exclamó la mandataria en su discurso.

Como parte de la conmemoración, tomó protesta, de manera virtual, a mil escoltas de escuelas primarias y secundarias de la Secretaría de Educación Pública (SEP) de todo el país: 920 en las 31 entidades y 80 en la Ciudad de México, y a 56 escoltas de las Fuerzas Armadas de México. Además, abanderó presencialmente a las escoltas de organismos presentes en Campo Marte.

Busca llegar a acuerdos por aranceles con EU

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo buscará una nueva conversación telefónica con su homólogo estadounidense, Donald Trump, para alcanzar acuerdos que garanticen que no habrá aranceles a productos mexicanos, más allá de la pausa establecida hace tres semanas, la cual vence el próximo 4 de marzo.

Durante su conferencia de este lunes, resaltó que la relación con los países con los que México tiene un tratado de libre comercio sigue siendo una prioridad. Por ello, no descartó la posibilidad de imponer tarifas a productos provenientes de otros países, como China.

Sobre una posible cuarta llamada con el republicano, espera que se realice esta misma semana para fijar convenios respecto a los temas que ambos gobiernos acordaron atender de manera conjunta.

“Esperamos que esta misma semana… este viernes, pues necesitaríamos estar llegando ya a acuerdos importantes. Estaría realizándose, si es necesario, otra llamada telefónica con el presidente Trump, lo que haga falta para llegar a un acuerdo”, dijo.

Consultada sobre la posibilidad de imponer aranceles a otros países, principalmente China, mencionó que esta medida incluso fue considerada por la administración pasada, aunque no se analiza específicamente en relación con ese país.

“Siempre hemos planteado —incluso lo hizo el presidente López Obrador— la imposición de aranceles a países con los que no tenemos tratados comerciales, porque, finalmente, dentro del marco de la Organización Mundial del Comercio, lo que se establece es justamente eso: priorizar el comercio con aquellos países con los que existen acuerdos de libre comercio frente a otros donde no los hay”, dijo.

Mencionó que con China, por ejemplo, no hay un acuerdo de libre comercio y no se trata sólo de ese país, sino de aquellos países con los que no existe un acuerdo comercial.

“ Hay una relación cultural y de cooperación en muchos otros temas. En el ámbito comercial —se lo comenté— nosotros tenemos el Tratado Comercial con Estados Unidos, y esa es una de nuestras prioridades”, afirmó.