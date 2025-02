Monreal apoya que se apruebe la propuesta original

El coordinador de diputados de Morena, Ricardo Monreal (c.), ayer, con integrantes de su bancada.

El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, dijo estar de acuerdo con que se apruebe la propuesta original en materia de no reelección y nepotismo enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum, para que ésta se aplique a partir de 2027.

“(El martes) recibimos la minuta conteniendo el proyecto de decreto de reformas a la Constitución en materia de nepotismo y de no reelección. Espero que aquí la comisión la reflexione, pero no me adelanto a sus juicios ni a sus discusiones, que serán muy interesantes a partir de ahora que se pueda reunir”, dijo.

El también presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) descartó presiones en el Senado de quienes aspiran a suceder a familiares en gubernaturas, y reiteró su apoyo a la enmienda como fue presentada.

“No las conozco, las presiones, no soy senador, y no sé cómo se dio allá, pero aquí vamos a verlo. Vamos a ver qué decide aquí la comisión, las comisiones unidas (de Puntos Constitucionales y de Reforma Electoral), pero yo estoy en favor de la reforma como estaba”, expresó.

El legislador añadió que son procedimientos legislativos que no deben de extrañar y que así se da el procedimiento legislativo y lo que hizo el coordinador de senadores de Morena, Adán Augusto Hernández, es una modificación al texto constitucional que se había aprobado y que es un procedimiento y que se avaló por la mayoría calificada.

Al hablar de su familia y sus interes por cargos públicos, señaló que no hay nepotismo en su familia, ya que no se configura una dependencia directa.

“Sí, somos muchos, yo me disculpo con todos, pero eso lo decidió mi papá y mi mamá. Somos 14. En este caso, mis hermanos, tanto el gobernador de Zacatecas, como el senador Saúl, son por elección popular; es decir, la gente decidió y ahí no hay, en el estricto sentido, nepotismo, porque tendría que dependerse, tanto el gobernador como el senador, de una persona que fuera su familiar jerárquico”, expresó.