Saúl Monreal insiste en anotarse por Zacatecas

Mientras algunos legisladores han manifestado su interés en competir por gubernaturas en 2027, otros han optado por la cautela frente a la reforma contra el nepotismo. Tal es el caso de los senadores de Morena, Saúl Monreal y Félix Salgado Macedonio, quienes han tomado posturas distintas respecto a sus aspiraciones.

Saúl Monreal, senador morenista, refrendó su aspiración de ser el próximo gobernador de Zacatecas: “Sí la deseo, la aspiro y voy a esperar los tiempos”.

El exalcalde de Fresnillo comentó que la reforma contra el nepotismo “se dio de esa manera y, de nuestra parte, vamos a continuar. Lo dijo en su momento el licenciado Andrés Manuel (López Obrador): el pueblo es el que manda, vamos a esperar a que el pueblo defina y decida sobre el futuro de Zacatecas”.

El Dato: Félix Salgado fue candidato de Morena a la gubernatura de Guerrero en 2021, pero al ser acusado por una de sus colaboradoras se le retiró la candidatura.

Insistió en que “está presente la aspiración, yo no trato ni deseo ser un hipócrita, deseo siempre hablar con honestidad y, como dicen: el que respira, aspira, y por supuesto que mi aspiración está ahí”.

“Sí la deseo, la aspiro y voy a esperar los tiempos”, reiteró a medios.

También se le cuestionó sobre si sus aspiraciones son firmes para la gubernatura de Zacatecas: “Por supuesto, lo he dicho y lo he insistido durante tiempo, me avalan 27 años de trayectoria política. La única herencia que recibí de mis padres fue la herencia del trabajo, de la vocación de servicio. Y voy a continuar en ese mismo sentido”, respondió.

Repitió que esperará los tiempos procesales: “El pueblo de Zacatecas es sabio y, como siempre me he considerado un hombre de retos, y siempre mi vida política ha sido de retos, soy un hombre que va a asumir este reto”.

De igual forma, recordó que la ley no le impide competir para suceder a su hermano David Monreal: “Pues es que no lo impide (la ley) y, a fin de cuentas, si el pueblo de Zacatecas decide que yo participe, así va a ser. O sea, es una decisión del pueblo de Zacatecas, como también si fuera el caso que no participara por la voluntad del pueblo de Zacatecas”.

Mientras que el senador Félix Salgado Macedonio, de la bancada guinda, aseguró que no participará en las elecciones de 2027 por la gubernatura de Guerrero, en medio de la implementación de la reforma contra el nepotismo aprobada este martes por la Cámara de Senadores.

“Aunque entre en vigor en el 2030, yo me espero (...) a que pasen los años, ya que me quede más viejito, para dar consejos. Si llego vivo al 2033, a lo mejor me animo”, dijo respecto a aspirar a la gubernatura de Guerrero.

Aseguró que “¡hay toro! es una expresión que yo tengo desde siempre”, comentó a medios de comunicación.

Advirtió que, por él, “no hay problema” en que la reforma en contra del nepotismo se implemente.

Sin embargo, con el proceso legislativo, “si en la Cámara de Diputados le hacen modificaciones o la rechazan, aquí se atranca otra vez y volvemos a estar… y todo queda como está ahorita”, advirtió.

Ante los cuestionamientos sobre si se descartaría para la gubernatura de Guerrero, lo negó.

“No, yo puedo ser cuando se me antoje, si quiero, porque no hay impedimento legal. La Constitución no me lo prohíbe”, comentó el legislador.

“Vamos a esperar, porque es importante escuchar la voz del pueblo, lo que dice el pueblo. Venirse a reelegir se ve mal”, mencionó Salgado Macedonio.