Se priorizó la alianza con el Verde, afirma Noroña

Tras la aprobación de la reforma al nepotismo y su retraso a 2030, Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, explicó que la reserva presentada fue para priorizar la alianza que existe con el Partido Verde.

“Nosotros privilegiamos, yo en lo personal opiné en su momento que era mejor llegar a un acuerdo con el Partido Verde, que traía las dos posiciones, quien decía que en 2027 y quien decía que en 2030”, dijo el senador.

Lo anterior, después de que el Senado amplió de 2027 a 2030 la entrada en vigor de la reforma contra el nepotismo y luego de que la Presidenta Claudia Sheinbaum pidió a Morena que dentro de tres años no postule a ningún familiar para algún cargo de elección.

El presidente de la Cámara alta agregó que, aunque no estará prohibido en 2027 aspirar a un cargo, “quienes pudiesen competir en esa condición van a tener un señalamiento y un cuestionamiento permanente. No estoy diciendo que no participen quienes legítimamente tengan derecho, no están impedidos. Si, en el caso de nuestro movimiento, si ganan la encuesta pueden participar, no hay discusión”.

Insistió que quien desee participar “tiene sus derechos a salvo y puede participar; si es dentro de nuestro movimiento y gana la encuesta, pues será la persona que será candidata, eso está claro; no hay que ‘estar por encima’, no”.

Ante la pregunta sobre si se consultó a la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre la modificación de la reforma, afirmó que la reserva fue construida de “manera colectiva”.

“Nosotros no hacemos nada de espaldas a la compañera Presidenta, somos un mismo movimiento y no quiero que se tergiverse, estoy siendo muy claro en la respuesta. No estoy diciendo: ‘La compañera Presidenta Claudia Sheinbaum…’, no; o sea, se construye de manera colectiva y la valoración colectiva es que la unidad es fundamental, eso es lo que estoy diciendo”, comentó.