Padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa anuncian que la SSPC se sumará a la investigación

Padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, encabezados por Vidulfo Rosales, abogado, informaron que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se sumará a la investigación del caso, adicionalmente informaron que se creará una nueva comisión.

Tras salir de su segundo encuentro con la presidenta Claudia Sheinbaum, el representante legal de los padres de los normalistas dijo que “se avanza en la reconstrucción del diálogo“.

se retomará la revisión de registros telefónicos solicitados anteriormente. Rosales también abordó el caso de Tomás Zerón, implicado en "La Verdad Histórica". ı Foto: Cuartoscuro

Formarán un nuevo equipo de investigación

“Se ha construido un nuevo equipo de investigación que está utilizando fundamentalmente la tecnología, ahora nos dijeron que hay un intenso análisis de la telefonía y otros datos científicos, y eso está permitiendo detenciones de acuerdo a lo que la presidenta nos informó, habrá un equipo, conformado por la Fiscalía y la SSPC”, dijo Rosales Vidulfo Rosales.

Señaló que la investigación retoma nuevamente la revisión de los registros telefónicos que, los padres habían solicitado revisar desde el inicio del sexenio anterior, ya que a través de ellos se pueden sostener las pesquisas en los testimonios de presuntos involucrados.

#Video | Elementos del Gabinete de Seguridad cumplieron la orden de aprehensión contra Martín Alejandro “M”, alias, “Kamala” de 43 años, quien está vinculado con la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapahttps://t.co/Fa9Y1qpYSl pic.twitter.com/DfsLcQQqkg — La Razón de México (@LaRazon_mx) February 28, 2025

El abogado de los padres de familia dijo que respecto al tema de Tomás Zerón, funcionario federal implicado en la construcción de “La Verdad Histórica” del caso Ayotzinapa, la presidenta señaló que ya se exploran opciones debido a que su extradición no la ha procesado el Gobierno de Israel.

“Ella (la presidenta) dice es que hay dificultades con Israel para la extradición, entonces dejo abierta la posibilidad de alguna otra vía, por ejemplo explorar la posibilidad de un tribunal internacional, nos habló de algún otro mecanismo que no sólo sea la diplomacia”, dijo.

Al respecto el litigante dijo: “Está involucrado en hechos de tortura, y ningún país, ningún gobierno, puede brindar protección a torturadores. Israel no puede, el Gobierno de Israel no puede, no debe, mantener bajo ninguna consideración protegida a Zerón, porque se habla de que lo protegen y eso (…) lo debe aclarar el Gobierno de Israel, porque estaba vinculado a proveedores de armas y equipos”.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT