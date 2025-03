Oposición pide acelerar respuesta a gravamen

La oposición condenó la imposición arancelaria de Estados Unidos a México y manifestó su apoyo al pueblo de México, pero llamó a la Presidenta Claudia Sheinbaum a no esperar hasta el evento del domingo, en el Zócalo, para dar una respuesta a dicha medida, al acusar de querer usarlo para beneficiarse electoralmente.

“Se requiere una respuesta inmediata, fría y racional, ante lo que supone una enorme amenaza a la economía de las familias mexicanas. (No se debe) lucrar políticamente con un tema tan delicado, debido a que los problemas comerciales no se arreglan con marchas ni manifestaciones, sino con un trabajo serio y profesional”, urgió el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero.

El Dato: Morena y el PAN se enfrentaron ayer en el Senado de la República por los aranceles, al intercambiar acusaciones de “narcopartido” y “traidores a la patria”.

En el mismo sentido, la vicecoordinadora de la bancada blanquiazul en San Lázaro, Noemí Luna, exigió a la mandataria no esperar hasta el domingo para dar “una respuesta fría, racional y rápida” al gobierno de EU.

El coordinador de diputados federales del PRI, Rubén Moreira, afirmó que Morena ha dinamitado la unidad nacional y convocar a un evento en el Zócalo no la va a generar; acusó de querer beneficiarse de dicho acto: “Están recurriendo a un expediente que no vale, que es aprovecharse del problema para posicionarse electoralmente”.

Elías Lixa, coordinador del PAN en San Lázaro, señaló que México tiene que asumir hacia el interior soluciones responsables, porque más allá de los comunicados, debe establecerse una agenda seria en materia hacendaria, económica y de seguridad.

La vicecoordinadora de la bancada de MC, Ivonne Ortega, señaló que no “regatearan” su respaldo al Gobierno en la defensa de la dignidad y la soberanía del país. Sin mencionar si asistirán a la convocatoria en el Zócalo, dijo que “es necesaria una estrategia que proteja la economía de México y de las consecuencias que implica la aplicación de aranceles”.

Aunque dijo que respaldarán la estrategia de la Jefa del Ejecutivo, el coordinador emecista en el Senado, Clemente Castañeda, criticó que se use una plaza pública para darle respuesta a una medida tan dañina: “En lo que nosotros no vamos a acompañar es en tratar de sacar raja política de este asunto. Se requiere de una política bilateral y política multilateral. No reuniones en la plaza pública”.

Legisladores y líderes partidistas hablaron de la medida anunciada por la Presidenta. ı Foto: La Razón

El coordinador de la bancada panista en la Cámara alta, Ricardo Anaya, cuestionó el mitin convocado y dijo que, “si los aranceles se imponen de manera estratégica y focalizada y se hace la reunión interparlamentaria, les aseguro que eso va a dar muchos más frutos que andar dando discursos en el Zócalo”.

Por su parte, el senador y presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, criticó la falta de una política inteligente y cercana para llevar la relación con EU. Responsabilizó los nexos de Morena con el crimen organizado, como una de las causas para que Estados Unidos le impusiera aranceles a México.

En la Cámara alta, el grupo parlamentario de Morena promovió un pronunciamiento en contra de los aranceles, a los que califica como “injerencia extranjera disfrazada de sanciones económicas unilaterales en contra de nuestra patria”.

Sin embargo, la oposición no estuvo de acuerdo con este documento y pidió reescribirlo, teniendo en cuenta a todas las fracciones parlamentarias al interior de la Cámara alta.