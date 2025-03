Padres de niños con cáncer piden resolver el problema del desabasto de medicamentos y quimioterapias

Las organizaciones Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con Cáncer A.C. y Fundación NICOATOLE Ynde Corazón A.C., integradas por padres de niños con cáncer, fueron tajantes al responder, a la propuesta del gobierno federal de entregar “un apoyo a padres de niños con cáncer”. Las organizaciones dijeron: “¿Alcanzan 6,400 pesos para revivir a los más de 4,000 niñas y niños que han muerto por falta de medicamentos?”

Asimismo, los integrantes de los colectivos afirmaron que este apoyo económico no cubre los costos de los tratamientos oncológicos, “ni compensa el daño irreparable que se ha causado. Por ello, reiteramos: Lo primero es lo primero. No aceptamos que se pretenda comprar conciencias y silencios con un recurso que no resuelve el problema que este gobierno ocasionó”.

Los padres de familia también dijeron que primero, “antes de otorgar estos apoyos económicos, el gobierno debe enfocarse en resolver el grave problema del desabasto de medicamentos”.

Al fijar su postura ante el reciente anuncio de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, en el que informa que padres, madres y tutores de niñas y niños con cáncer recibirán un apoyo bimestral de 6,400 pesos, las organizaciones mencionadas, señalaron que siempre su respuesta será “primero lo primero”.

COMUNICADO DE PRENSA Ciudad de México, 6 de marzo de 2025 A los Medios de Comunicación Nacionales e Internacionales A... Publicado por Movimiento Nacional por la Salud Papás de Niños con cáncer A.C. en Jueves, 6 de marzo de 2025

“El gobierno debe enfocarse en resolver el grave problema del desabasto de medicamentos y quimioterapias, la falta de insumos en los hospitales públicos y la escasez de médicos en todo el país”, señalaron a través de un posicionamiento.

Asimismo, los padres de familia que se aglutinan en estas organizaciones dijeron que el actual “régimen tiene una deuda moral inmensa con miles de niñas y niños con cáncer y sus familias, quienes han sufrido daños irreparables en su salud y en su vida debido a la larga crisis que ha afectado el sistema de salud pública durante casi seis años”.

Los padres de infantes con cáncer hicieron un llamado a la presidenta Claudia Sheinbaum a visitar los hospitales públicos donde se atiende a niñas y niños con cáncer.

“Le pedimos que converse con madres, padres, médicos y enfermeras para que escuche de viva voz la dolorosa realidad que este gobierno, en el mejor de los casos, no ha querido ver”, dicen los padres de las organizaciones.

LMCT