Economía de México está fuerte y se reflejó en el peso, afirma Claudia Sheinbaum

A pesar de la incertidumbre que provoca el tema arancelario a las empresas, la Presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que la economía de México está fuerte, y se reflejó en el peso.

Durante la Mañanera del Pueblo, la Presidenta Claudia Sheinbaum reconoció que “sí hubo una pequeña devaluación, pero fue de centavos, ni siquiera llegó a los 21 pesos”.

La titular del Ejecutivo indicó que eso habla de confianza en la economía mexicana y destacó la labor del Banco de México y las Reservas Internacionales.

Al ser cuestionada si el Presidente Donald Trump es un socio confiable para México, por las decisiones que ha tomado, Claudia Sheinbaum se limitó a decir: “lo principal es que se llegó a un acuerdo respetuoso, lo que a su vez genera confianza”.

Aseguró que ayer se logró “un buen acuerdo”, con respeto “a nuestra soberanía”, y afirmó que no solamente porque se pospuso un mes la entrada de medidas arancelarias.

Y refirió que se pospuso para el día en que México va a ser evaluado igual que el resto de las naciones del mundo con relación al comercio de Estados Unidos.

Respecto a las negociaciones, la Presidenta negó que su homólogo le haya pedido “algo más” para poder obtener este aplazo en la entrada en vigor de los aranceles.

“Me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo; no hubo una negociación en lo oscurito con EU, tenemos una responsabilidad con el pueblo de México”, enfatizó.

Claudia Sheinbaum destacó que el acuerdo que se logró con el Presidente Trump abarcó a Canadá, pero el 2 de abril dará a conocer los aranceles que impondrá a varios países en reciprocidad.

“Hay reciprocidad hasta el 2 de abril; habrá que esperar porque a veces se dice otra cosa”, advirtió la mandataria federal en Palacio Nacional

Señaló que el acuerdo beneficia a todos y es para casi el 90 por ciento de todos los productos que se exportan a Estados Unidos.

Al intervenir, el titular de Economía, Marcelo Ebrard, agregó que la extensión de impuestos no se maneja por productos específicos sino por sectores.

Marcelo Ebrard dijo que en el portafolio de inversión para todo el sexenio se tienen comprometidos 217 mil millones de dólares.

Al retomar la palabra la mandataria federal, dijo que ayer se logró un buen acuerdo con respeto a la soberanía nacional en bien del país.

“No solamente porque se pospuso un mes, sino que se pospuso para el día en que México va a ser evaluado igual que el resto de las naciones del mundo con relación al comercio de Estados Unidos; si el tema es la reciprocidad, pues quedamos igual, porque si México no pone impuestos a lo que se manda a Estados Unidos pues ellos no tienen por qué imponer a lo que se envía”, aseveró la Presidenta.

