Protección al Cuau

Y fue la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados la que determinó posponer el que se entre al estudio de la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. Es sabido que la Fiscalía de Morelos busca procesar una acusación por el delito de violación en grado de tentativa que presentó la media hermana del exfutbolista. ¿Y quién votó para que no se admitiera el expediente? Bueno, pues los morenistas Hugo Eric Flores y Adriana Belinda Quiroz Gallegos, así como por el pevemista Raúl Bolaños-Cacho. Fue el diputado panista Germán Martínez quien pidió que se le diera entrada al asunto, pues consideró que hay los elementos suficientes para que así ocurra. Incluso aclaró que no se trata de prejuzgar sobre la culpabilidad o no de Blanco… pero finalmente su petición no pasó. Por ello lamentó esta decisión y más que se dé en la víspera del 8M.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Dos semanitas en vilo