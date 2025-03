Reforma judicial, tema prendido

La que este jueves no estuvo en la sesión de la Corte fue Norma Piña, pues, nos dicen, estuvo defendiendo al Poder Judicial desde España, donde participa en la XII Cumbre de Mujeres Juristas, organizada por el Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Ahí alertó que no proteger la independencia judicial podría afectar los derechos fundamentales de la ciudadanía. “La independencia judicial es un patrimonio de la humanidad y está directamente vinculada con la esencia misma del carácter constitucional de las sociedades democráticas”, dijo la ministra. También enfatizó que su defensa no sólo corresponde a los jueces, sino a toda la sociedad, y destacó el papel de la jurisprudencia como herramienta para garantizar una protección reforzada a las mujeres. Viene a cuento el dato porque el tema de la reforma judicial sigue encendido. Tanto que el domingo, según adelantó la Presidenta Claudia Sheinbaum, éste será uno de los que aborde en el Zócalo.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Dos semanitas en vilo