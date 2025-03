CSP confía que no aplique por “reciprocidad”

La Presidenta Claudia Sheinbaum confió en que México quede exento de aranceles de Estados Unidos por formar parte del T-MEC, luego del acuerdo que logró el jueves con el mandatario Donald Trump, que el 2 de abril dará a conocer los aranceles que impondrá a varios países en reciprocidad.

“Obviamente hay que esperar, porque sabemos que a veces se dice otra cosa, pero en principio ya no va a haber estos aranceles (el 2 de abril), porque hay un asunto de reciprocidad. Evidentemente hay cosas que no están bajo nuestro control”, indicó.

En conferencia, la mandataria federal dijo que el jueves se logró un buen acuerdo con respeto a la soberanía nacional en bien del país. Destacó que el acuerdo beneficia a todos y es para casi el 90 por ciento los productos que se exportan a EU.

TE RECOMENDAMOS: Destacan entrega de 29 capos a EU García Harfuch se reúne con el director del FBI

“No solamente porque se pospuso un mes, sino que se pospuso para el día en que México va a ser evaluado igual que el resto de las naciones del mundo con relación al comercio de EU. Si el tema es la reciprocidad, pues quedamos igual, porque si México no pone impuestos a lo que se manda a EU pues ellos no tienen por qué imponer a lo que se envía”, aseveró.

Respecto a las negociaciones con el republicano, negó que su homólogo le haya pedido “algo más”, para lograr este aplazo: “Me comprometí a no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. No hubo una negociación en lo oscurito con EU, tenemos una responsabilidad con el pueblo de México”.

Si el tema es la reciprocidad, pues quedamos igual, porque si México no pone impuestos a lo que se manda a EU pues ellos no tienen por qué imponer a lo que se envía Claudia Sheinbaum, Presidenta de México



Cuestionada sobre si Trump es un socio confiable para México por las decisiones que ha tomado, omitió opinar y reiteró que lo “principal es que se llegó a un acuerdo respetuoso, lo que a su vez genera confianza”.

Mencionó que a pesar de la incertidumbre que provoca el tema arancelario a las empresas, no hay de qué preocuparse ya que “la economía de México está fuerte y se reflejó en el peso. Sí hubo una pequeña devaluación, pero fue de centavos”.

Asimismo, la presidenta refirió que El T-MEC “está en fase de revisión y eso garantiza su continuidad”, y que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard “ya está en una fase de entendimiento con EU”.

En su oportunidad, el funcionario detalló que entre el 85 y 90 por ciento del comercio entre ambos países quedaría libre de aranceles, porque cumplen las normas establecidas en el T-MEC, ya que la exención de impuestos no se maneja por productos específicos, sino por sectores. Estimó que alrededor del 12 por ciento no pueden cumplirlo que exige el tratado, y que de ese universo, se reunirá con empresarios de dichos sectores para ver “cómo las podemos ayudar”.

Adicionalmente, explicó que el próximo 12 de marzo se reunirá con funcionarios de comercio de EU para discutir el tema de gravámenes al acero y aluminio nacional.

“Tenemos que llegar a un acuerdo sobre acero y aluminio. Ahí en síntesis, diría yo, México importa más que lo que importa Estados Unidos de México, entonces estamos en esa discusión porque no se justifica que haya una tarifa sobre el aluminio y el acero”, agregó Ebrard.

En el tema de la revisión del T-MEC, señaló: “(La) orden presidencial es defender las posiciones del país, vamos por buen camino, pero no quiere decir que estamos de acuerdo en todo, pero hay comunicación para argumentar y avanzar”.