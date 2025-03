Abarrotan 350 mil simpatizantes el Zócalo ante el llamado presidencial

El llamado de la Presidenta Claudia Sheinbaum a la Asamblea Informativa, donde dieron a conocer las negociaciones con el Gobierno de Estados Unidos en torno al tema arancelario y la postergación que aquel país dio a México para que no entren en vigor hasta el próximo 2 de abril, se convirtió en una gran fiesta donde acudieron miles de simpatizantes que abarrotaron la plancha del Zócalo capitalino.

Antes de las 9 de la mañana, cientos de asistentes llenaron los asientos dispuestos para el evento, quienes esperaron pacientemente sentados a pleno rayo del sol durante más de tres horas, tiempo que sobrellevaron al ritmo de los acordes del mariachi de la Guardia Nacional (GN), de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), de la Secretaría de Marina (Semar), y del Colectivo Llegamos todas, quienes amenizaron con música nacionalista para la ocasión como Cielito Lindo, Qué bonita es mi tierra, entre otras.

El Dato: La Asamblea Informativa de Sheinbaum superó las 280 mil personas que acompañaron a Andrés Manuel López Obrador en su último grito de Independencia.

La gente llegaba por cuenta propia en transporte público, autos, o llevados en centenares de camiones y microbuses que se apostaron sobre las principales vialidades de la capital.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Ahora sí viene lo bueno

Provenientes de varios estados como Puebla, Zacatecas, Sinaloa, Estado de México, Guerrero, Veracruz y Ciudad de México, hombres, mujeres, niños y sobre todo, adultos mayores, caminaron por Cinco de Mayo, Madero, 16 de septiembre, 20 de Noviembre y Pino Suárez para intentar llegar a la Plaza de la Constitución.

Con pancartas y letreros en mano que acuñaban frases como “Sin justicia comercial no hay trato legal”, “No aceptamos aranceles unilaterales” o de apoyo directo a la Presidenta, los asistentes también portaban playeras alusivas: “La Patria se defiende”, entregadas luego de pasar lista con sus organizadores.

El Zócalo pronto fue insuficiente y para las 11 de la mañana ya era difícil ingresar, muchos se quedaron en el intento y prefirieron “acomodarse”, parados, en el piso o en bancos que los comerciantes aprovecharon para vender y así, al igual que los vendedores de comida, artículos del expresidente López Obrador, sombrillas, y más, resultaron beneficiados del evento.

A la vieja usanza al evento llegaron contingentes del gremio sindical, presentes entre los 350 mil asistentes que, según el gobierno capitalino, acudió al Zócalo, entre ellos el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), de la Confederación Autónoma de Trabajadores y Empleados de México (CATEM); del Sindicato de Trabajadores de la Secretaría de Economía; el Sindicato de Trabajadores del Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia.

Al salir Sheinbaum Pardo, la plancha estalló con gritos de: “Presidenta, Presidenta”. Posteriormente, se dirigió a la zona VIP para saludar, entre otros, a su esposo, Jesús María Tarriba, con un cariñoso beso. También estaban la líder nacional de Morena, Luisa María Alcalde; el secretario de Organización del partido, Andrés López Beltrán; el coordinador de los

diputados morenistas, Ricardo Monreal; el líder de los senadores guindas, Adán Augusto López; así como Manuel Velasco y Carlos Puente, pero por estar tomando una fotografía no saludaron a la mandataria y cuando intentaron alcanzarla, ella caminó hacia el escenario.

Arriba llamaron la atención los gobernadores de oposición, Tere Jiménez, de Aguascalientes; Maurico Kuri (PAN), de Querétaro; Samuel García (MC), de NL, y Pablo Lemus, de Jalisco; y los priistas, Esteban Villegas, de Durango y Manolo Jiménez, de Coahuila.

El discurso transcurrió entre gritos, arengas y porras de apoyo. La multitud, entre la cual había empresarios, aplaudía y celebraba el discurso y, como en servicio religioso, terminaban al unísono las frases más emblemáticas de la 4T: Por el bien del pueblo “Primero los pobres”; Entre los hombres como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno “es la paz”; no hay Gobierno rico “con pueblo pobre”.

Al final y tras un estruendoso “Viva México”, se entonó el Himno Nacional e inició la salida masiva que dejó un Zócalo lleno de basura, sillas apiladas, pancartas tiradas y frases plasmadas en mantas olvidadas sobre las paredes.

...Y resuena la plaza: “¡No estás sola!”

Tras el mensaje de la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Zócalo, los asistentes reafirmaron su respaldo y aseguraron que volverían a su llamado las veces que fuera necesario.

“¡No estás sola, no estás sola!”, resonó en múltiples ocasiones el Zócalo durante el mensaje de la Presidenta este domingo. Al término del evento, La Razón preguntó a algunos asistentes sobre el mensaje de la mandataria federal.

“Todas las cosas están muy bien; lo único que no está muy claro es la cosa de los aranceles; no le entendí muy bien, pero tal parece que no va a haber, lo que está bien porque si nosotros no les cobramos aranceles, no tienen por qué cobrarnos. Ahora eso de que estén haciendo plazos es lo único que no estoy de acuerdo”, dijo el señor Octavio, de 78 años, quien acudió al llamado de la Presidenta desde Veracruz.

Aseguró que, en general, el trabajo de la mandataria ha sido muy bueno y que era la segunda vez que le tocaba vivir un buen Gobierno; el primero fue con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y aseguró que volverá al llamado de la mandataria “las veces que sea necesario”.

Vendedor de Amlitos en Calle Madero del centro de la Ciudad de México. Fotos|Eduardo Cabrera y Cristina Ceja|La Razón

350 mil personas asistieron al evento de Sheinbaum

Además, indicó que le pareció bien que se detuvieran los aranceles y que la dirigente federal actuara con inteligencia ante las amenazas constantes del presidente estadounidense, lo que se antepone al tratado de libre comercio.

Por su parte, la señora Olivia dijo: “Siento que la Presidenta tiene muy buena comunicación con el presidente Donald Trump y que todo lo está haciendo educadamente. Creo que, al señor, hablándole apaciguadamente, sin amenazas, sin necesidad de ponerse al tú por tú, como que eso hace que él entienda. Y si nos unimos, podemos salir como país adelante”.

Señaló que ella les tiene fobia a las multitudes y esta vez rompió con eso para asistir este domingo al Zócalo capitalino; aseguró que, a pesar de todo, le gustó la experiencia y que volvería a asistir a otro llamado de la Presidenta Sheinbaum.

Destacó el hecho de que la Presidenta rompiera con tantos obstáculos y se convirtiera en la primera mujer en dirigir a México. “Muchos hombres la admiran porque es muy inteligente”.

Un hombre sostiene un cartel en rechazo a los aranceles de EU. Fotos|Eduardo Cabrera y Cristina Ceja|La Razón

Al ser cuestionado si volverá a acudir al llamado de la Presidenta en otra ocasión, respondió: “Claro que sí estaríamos otra vez aquí apoyando”.

Por su parte, una de las asistentes que proviene de Tepic, Nayarit, y que pidió no dar su nombre, mencionó que a ella le parece bien que México no pague aranceles a Estados Unidos.

“A mí me aparece lo correcto, nosotros no tenemos que pagar algo de lo que no tenemos nada que ver, me parece todo perfecto”, mencionó.

Respecto a si volvería a otro llamado de la Presidenta por este tema, respondió: “Con mucho gusto volveríamos”.

Una vecina de la alcaldía Tlalpan también comentó a este diario que el mensaje de la Presidenta fue fuerte y la convenció de seguir apoyándola; aseguró que, en caso de que vuelva a convocar a la ciudadanía, volverá a brindarle su respaldo. “Las veces que sea necesario, siempre aquí presentes”.