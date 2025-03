Legisladores se disculpan por descuido al voltearse

Legisladores y líderes partidistas de Morena ofrecieron una disculpa en redes sociales a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, luego del descuido por no estar atentos a su llegada al evento realizado ayer en el Zócalo de la Ciudad de México.

Tras salir de Palacio Nacional para el evento en la Plaza de la Constitución, la mandataria caminó por las primeras filas de las y los invitados especiales, entre los cuales estaban las y los coordinadores de Morena en el Congreso, Ricardo Monreal y Adán Augusto López, así como del PVEM, Manuel Velasco y Carlos Puente.

Poco antes de que llegara a su fila, éstos dieron la espalda para tomarse una fotografía con la dirigente de Morena, Luisa María Alcalde; el secretario del partido, Andrés López Beltrán, y la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja. Al percatarse de que la mandataria avanzaba, intentaron alcanzarla, pero no lo consiguieron.

TE RECOMENDAMOS: ROZONES Ahora sí viene lo bueno

Hacia la noche, una vez que el descuido fue maximizado en redes sociales, los involucrados se disculparon. Manuel Velasco fue el primero en manifestarlo, al ofrecer una disculpa a nombre de los demás coordinadores con quienes se reunió más tarde. Aseguró que lo ocurrido fue producto de la emoción del momento, que hizo que no escucharan el momento en que Sheinbaum Pardo arribó.

El Tip: Ante las situaciones recientes tanto arancelarias como migratorias, legisladores oficialistas alistan reformas

Lo mismo argumentó Monreal Ávila, al justificar que “el entusiasmo que se desbordaba nos contagió y no advertimos que la Presidenta @Claudiashein pasaba en ese momento por donde estábamos”.

“Le expreso mi disculpa sincera. Su mensaje a la nación fue excepcional y nada ni nadie minimiza su relevancia”, dijo, para luego agregar en una segunda publicación con la que aseguró que la Presidenta ha roto paradigmas y asegurar que la respeta y le tiene “lealtad absoluta” a sus decisiones.

El tabasqueño Adán Augusto fue más breve: Presidenta Claudia Sheinbaum, le ofrezco una disculpa, en la emoción del momento nunca escuchamos que usted ya estaba en el corazón de la Patria.

Alcalde Luján no se disculpó y acusó a la oposición de “pretender desviar la atención” con un “descuido en el protocolo que no debió pasar” y que, aseguró, no opaca “el cariño que el pueblo entero expresó”.