Sheinbaum: prevalecerán diálogo y respeto con EU

"No estas sola", le gritan 350 mil en el Zócalo

Ante un Zócalo abarrotado de mexicanos provenientes de todo el país e incluso algunos paisanos, la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, destacó que ha prevalecido el diálogo con el Gobierno de Estados Unidos y, sobre todo, el respeto entre nuestras naciones.

“En esta ocasión, y por la fuerza del pueblo de México, nos reunimos para congratularnos, porque en la relación con Estados Unidos, con su Gobierno, prevaleció el diálogo y el respeto, y fueron levantadas las tarifas o aranceles que se estaban aplicando a productos que exportamos hacia el vecino país. Éste, repito, es un logro de todas y de todos.

El Dato: Sheinbaum destacó la cooperación con el sector empresarial, al que reconoció por su “sentido patriota y responsabilidad social” en el impulso de la economía.

“Como bien saben, esta asamblea fue convocada por si no llegábamos a algún acuerdo, con el objetivo de anunciar una estrategia y acciones que habíamos preparado con meses de anticipación. Afortunadamente, ha prevalecido el diálogo y, sobre todo, el respeto entre nuestras naciones”, subrayó, y estimó que en esa tónica se mantendrá la relación.

“Estoy convencida de que la relación entre México y Estados Unidos debe ser buena, de respeto y que siempre prevalecerá el diálogo. Nuestra visión es el humanismo mexicano y la fraternidad entre los pueblos y las naciones”, exclamó.

Además, reiteró su confianza en que no hay camino para más imposiciones arancelarias contra México, pese a lo cual advirtió a Estados Unidos que no hay manera de que se permitan injerencias extranjeras, pero, de haberlas, habrá una respuesta inmediata en defensa de la soberanía nacional.

“Como decía el Benemérito de las Américas, Benito Juárez: ‘Entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz’. Nosotros no somos extremistas, pero tenemos muy claro que hay principios irrenunciables. No podemos ceder en nuestra soberanía, ni puede resultar afectado nuestro pueblo por decisiones que tomen gobiernos o hegemonías extranjeras; en ese caso, siempre actuaremos de inmediato”, refirió la mandataria federal.

El Tip: Autoridades confirmaron que el desarrollo de las acciones fue “sin que se presentaran incidentes mayores”, y el evento concluyó con saldo blanco.

Bajo el quemante sol de mediodía, la titular del Ejecutivo federal encabezó ayer su segunda asamblea informativa a la que convocó a todo el país desde la semana pasada y para, en inicio, dar a conocer las medidas que México tomaría ante los aranceles que decretó Donald Trump y que finalmente fueron echados atrás hasta el 2 de abril, luego de una llamada telefónica realizada el jueves pasado entre ambos mandatarios.

Tras reiterar que nuestro país es una nación libre y soberana, sostuvo su compromiso para defender a México con las palabras dichas al recibir su constancia como Presidenta: “Nuestra fuerza es el pueblo, nuestro motivo es el bienestar del pueblo, tenemos la misión de servir al pueblo y a la patria. Tengan la certeza de que su Presidenta, con temple y corazón, nunca les va a traicionar y que siempre pondré mi corazón, mente, energía y hasta la vida misma, por nuestro querido y amado México”.

Sheinbaum Pardo se dijo optimista de que no haya más amagos arancelarios, pues explicó que el 2 de abril Estados Unidos impondrá tarifas a países que se las apliquen a éste, por lo que, al no haber cobros de México hacia allá, no tendría por qué haberlos de vuelta.

Sostuvo que su Gobierno tiene plan, y reiteró que no tiene miedo respecto a esta situación; previno que, a pesar de los resultados que se han obtenido, se debe prestar atención en caso de que vea necesario volver a convocar en la plaza pública.

También envió un mensaje a los estadounidenses, a los que aseguró que México no tiene intención de perjudicarlos de alguna manera, sino, por el contrario, colaborar para enfrentar el “grave” problema de consumo de drogas.

“Desde el centro político de nuestra República, para decirle al pueblo estadounidense que no tenemos ni tendremos intención alguna de perjudicarlo y que estamos resueltos a colaborar con él en todos los ámbitos, especialmente ante la preocupación que tienen por el grave problema de consumo de drogas sintéticas. Por razones humanitarias, México seguirá colaborando para evitar que llegue fentanilo a los jóvenes estadounidenses y para apoyar a sus familias”, comentó.

Expuso que, como resultado de las incautaciones que realizan las Fuerzas Armadas, el cruce de fentanilo a Estados Unidos disminuyó 50 por ciento entre octubre y enero, mientras que de enero a febrero bajó en otro 41 por ciento. Resaltó que los homicidios dolosos han bajado 15 por ciento entre octubre del 2024 y febrero del 2025.

Luego de recordar que de parte de México también hay la exigencia para que deje de entrar armamento que cae en manos de organizaciones criminales, señaló que la estrategia que se impulsa en territorio nacional para conseguir la paz y la seguridad se basa en cuatro ejes: atención a las causas, impulsar la Guardia Nacional, mejorar la inteligencia e investigación y reforzar la coordinación entre los distintos niveles de Gobierno, así como las fiscalías.

Mencionó que 38 millones de mexicanos viven en Estados Unidos y generan 64 mil millones de dólares en remesas. En el contexto de la política antimigratoria a la que Donald Trump no ha dado marcha atrás, destacó que si tantos mexicanos encontraron empleo en aquel país es porque éste los necesitaba.

Bajo este contexto, llamó a fortalecer la relación económica, respetando la soberanía de cada uno, en lugar de mantener la confrontación, y reiteró su propuesta de integrar un gran bloque junto al resto del continente para que América se convierta en la región más poderosa a nivel global.

“Nuestra propuesta, incluso, ha sido que no solamente integremos América del Norte, sino que también, en lo sucesivo, la integración económica y comercial de todo el continente, convirtiéndonos en la región más poderosa del mundo sin exclusiones, con prosperidad y con respeto a la libertad, la independencia y la soberanía de todos los pueblos y naciones”, dijo.

Ante más de 350 mil personas, entre las que se encontraban representantes de sectores indígena, obrero, campesino y empresarial, expuso que la estrategia para la economía nacional se aboca al fortalecimiento del mercado interno, ampliar autosuficiencia en alimentos básicos y energéticos, promover inversión pública para crear empleos, promover la producción nacional con el Plan México y fortalecer la base del proyecto: programas del bienestar.

Al final de su mensaje, pidió no olvidar que el 1 de junio habrá elecciones para renovar a jueces, magistrados y ministros.

El mensaje fue ofrecido sobre un templete colocado frente a Palacio Nacional, a donde la acompañaron casi todos los gobernadores, así como el Gabinete federal, cuyos costados próximos a la figura presidencial fueron ocupados por el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla; el de Marina, Raymundo Morales; la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, y la consejera jurídica, Ernestina Godoy.

Ejes de gobierno │ Plan para reforzar la economía

Fortalecimiento del mercado interno. Autosuficiencia alimentaria y energética. Inversión pública. Promoción de los productos nacionales. Consolidar los programas de Bienestar.