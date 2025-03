Lealtades en Tabasco

Hay quienes piensan que no fue muy buena la idea del gobernador de Tabasco, Javier May, de colocar un enorme cuadro del expresidente Andrés Manuel López Obrador en un lugar destacado del Palacio de Gobierno. El mandatario explicó ayer que tomó la decisión, porque AMLO es el único tabasqueño que hasta el momento ha llegado a la Presidencia, y como “una forma de valorar su contribución al país a partir de su lucha histórica por la democracia y la justicia social, la cual resultó en el inicio de la Cuarta Transformación de nuestro país”. Pero lo que pudiera ser un acto de buena fe —si lo fuera—, podría no ser algo políticamente correcto, pues se exalta la figura de quien recientemente dejó el poder en momentos en que hay al interior de Morena intentos de exacerbar divisiones. Con la colocación del lienzo, diría el divo de Juárez ¿pero qué necesidad? En fin

