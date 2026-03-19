PT se desmarca y deja al Senado decisión sobre revocación; ‘todo puede cambiar’, advierte

El coordinador de los diputados del Partido del Trabajo (PT), Reginaldo Sandoval Flores, confirmó que su bancada mantiene en “reflexión” el tema de empatar la consulta de revocación de mandato con la jornada electoral, y que por ahora la definición está en manos del grupo parlamentario petista en el Senado.

En entrevista con medios, el legislador explicó que el partido encargó a sus senadores revisar a fondo la propuesta, por lo que la postura final aún está por definirse. “Está en la cancha del Senado”, resumió.

Plan B de reforma electoral enfrenta riesgo de fractura por PT ı Foto: Cuartoscuro

Sandoval admitió que el tema sigue generando debate dentro del PT, particularmente la posibilidad de que la consulta revocatoria coincida con las elecciones. Sin embargo, evitó adelantar una postura definitiva y dejó claro que la última palabra dependerá de lo que determine la bancada en la Cámara alta.

“En política la única variable que nunca falla se llama incertidumbre; cualquier cosa puede cambiar en cualquier momento”, dijo, en una reflexión que pareció resumir el ánimo del debate.

El diputado advirtió que permitir que el presidente o presidenta promueva la consulta el mismo día de la elección podría generar problemas de equidad, pues inevitablemente se vincularía con algún partido político.

Además, alertó sobre lo que llamó un “riesgo de Estado”: que el mecanismo de revocación pueda derivar en gobiernos de apenas tres años si desde el inicio del sexenio se inicia una campaña para remover al mandatario.

“Ese es un riesgo estructural porque generaría inestabilidad”, señaló.

Sandoval también defendió que el Senado revise la redacción de la iniciativa para mejorar aspectos como paridad, inclusión y el diseño de la consulta.

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MSL