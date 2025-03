Monreal reitera: Ley del ISSSTE está congelada

El presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Ricardo Monreal Ávila, reiteró que, de momento, las reformas a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) “están congeladas y no habrá un dictamen que afecte a las maestras y a los maestros”. No obstante, trabajadores de IMSS-Bienestar anunciaron que se suman a movilizaciones contra la norma en diferentes puntos del país.

“Les digo a todos los maestros y maestras de México que las reformas a la Ley del ISSSTE están congeladas. No habrá dictamen que perjudique a los maestros. Es así por indicaciones del Grupo Parlamentario, no la vamos a dictaminar si se afecta a los maestros”, señaló el legislador zacatecano.

El Dato: El pasado lunes, el coordinador de diputados de Morena anunció que la iniciativa de la Ley del ISSSTE no se discutirá ni se votará hasta que haya acuerdo con los maestros.

En conferencia de prensa, el también coordinador de la bancada de Morena aseguró que la iniciativa se mantiene sin movimiento en la Comisión de Seguridad Social y de Vivienda hasta que se logre un acuerdo con los trabajadores de la educación. Asimismo señaló que, por ahora sólo se abordaría el tema de Fovissste, relativo a que se construya vivienda para trabajadores del Estado.

“Sólo el tema de Fovissste, que es para que se construya vivienda para trabajadores del Estado, es el única susceptible de modificarse. Todo lo demás está sub judice, está paralizado y no se va a aprobar en tanto no haya un acuerdo con los trabajadores de la educación del país y los trabajadores al servicio del Estado”, expresó.

Lo anterior, luego de que el pasado jueves 27 de febrero integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) iniciaron movilizaciones en el país, incluido el bloqueo de los accesos del recinto legislativo de San Lázaro.

En tanto hospitales de la Ciudad de México y en entidades como Jalisco, Chihuahua y Oaxaca, se sumarán a las diversas manifestaciones que se prevén esta semana por parte de trabajadores del IMSS-Bienestar contra la Ley del ISSSTE.

Este lunes los nosocomios Pediátrico Coyoacán y General de Xoco realizaron sus protestas a las 15:00 horas; en tanto, trabajadores del IMSS-Bienestar afirmaron a La Razón que también el próximo miércoles 12 de marzo se manifestarán, además,para exigir la basificación de los trabajadores, a las 17:00 horas, en las oficinas centrales del IMSS-Bienestar.

También el viernes 14 de marzo, saldrán a protestar médicos, enfermeras, camilleros, asistentes médicos del Hospital General de Iztapalapa, a las 16:00 horas, para exigir que se les otorguen insumos suficientes para realizar su trabajo, ya que dicen que el recorte presupuestario les ha afectado.

“Se ha realizado un recorte importante al presupuesto de la salud para el 2025. Exigimos insumos suficientes. La reforma a la Ley del ISSSTE 2025 pretende descontarnos aún más a los trabajadores que cotizamos al ISSSTE para subsanar su crisis financiera”, dijo la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras) del Sindicato de Trabajadores del IMSS Bienestar en un mensaje que difundió a través de sus grupos de WhatsApp.