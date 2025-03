FGR investiga historia real del caso Teuchitlán

Antes de determinar si atraerá o no la investigación sobre el crematorio clandestino en Teuchitlán, Jalisco, donde se hallaron pertenencias de al menos 200 personas, la Fiscalía General de la República (FGR) indagará la historia del caso por considerar poco creíble que la situación no fuera del conocimiento de las autoridades locales.

El titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero, recalcó que los “graves” problemas de la delincuencia organizada “no nacen de la nada”, pero antes de presentar el caso ante la justicia federal se debe tener claridad sobre cómo se desarrolló, en el entendido de que el predio asegurado ya había sido intervenido por autoridades locales.

“Por esa razón, antes de determinar si la Fiscalía General de la República puede o no atraer ese asunto, lo que nosotros vamos a hacer es establecer toda una investigación sobre la historia de este caso. Es decir, no es creíble que una situación de esa naturaleza no hubiera sido conocida por las autoridades locales de ese municipio y del estado”, declaró, al participar en la conferencia matutina de este lunes.

El Dato: La fiscalía de Jalisco notificó sobre el descubrimiento de otro espacio con restos óseos dentro de la misma finca en que encontraron los cuerpos la semana pasada.

Explicó que 95 por ciento de los delitos que se cometen en el país son del fuero común; es decir, que compete a las autoridades locales su atención, y el cinco por ciento restante, del fuero federal, los cuales, refirió, se originan porque los delitos menores se dejan crecer hasta llegar a “estas situaciones tan críticas”.

Subrayó que lo que ocurría en el predio jalisciense era conocido y, por ello, es que se habrá de indagar si había quién protegiera el lugar en el que se halló el crematorio clandestino y a quién pertenecía.

“Era un tema que era francamente conocido. Y entonces, nosotros tenemos que dar un informe muy preciso de cuáles son los antecedentes, quiénes son los que estaban protegiendo esa área, quiénes son los propietarios y los usuarios de esos inmuebles; inclusive, hay un caso ahí de una carta de un joven que hace ahí una referencia, no directamente a lo que ocurrió, pero sí es una inferencia muy clara”, dijo.

Hizo hincapié en que se deberá llegar al fondo del asunto, porque no se puede permitir que haya confusión en un caso de esta magnitud, sobre todo para saber la razón por la que las prendas de 200 personas se encontraban en el terreno y qué fue de su paradero.

“Nosotros no podemos permitir que una situación de esa naturaleza quede en algún tipo de confusión. Por supuesto que tenemos que llegar al fondo y ver por qué estaban todos esas esas prendas ahí. Es decir, ver si realmente eso funcionaba como un crematorio, si tiene las características, porque usted sabe que, para un crematorio, se necesitan unos niveles muy altos (de fuego) que, si no se logran, no funciona”, comentó.

Recalcó que las acciones que se emprenderán para resolver este caso representan una oportunidad para destacar la importancia de que las autoridades locales frenen el crecimiento de delitos que les competen.

“Yo creo que esta es una oportunidad de establecer con toda precisión lo que la señora Presidenta (Claudia Sheinbaum) ha venido señalando, en el sentido de la obligación de las autoridades locales de detener el crecimiento de los delitos a través de controlar los delitos del fuero común”, comentó.

Sin precisar fechas, estimó que en un lapso corto se brindarán los informes generales, antes de decidir si se atraerá o no el caso.

...Y decomisará predios de Los Chapitos y Mayos

La Fiscalía General de la República (FGR) buscará confiscar cuatro predios en Sinaloa, pertenecientes a las organizaciones criminales de Los Chapitos y una fracción de Los Mayos.

Al rendir el informe de Cero Impunidad, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, destacó que la semana pasada el Gabinete ejecutó cuatro cateos en predios utilizados para actividades criminales en los municipios de Mocorito y Culiacán, Sinaloa, donde además se detuvo a tres personas y se aseguraron armas cortas y largas.

Explicó que tres de los cuatro terrenos pertenecen a Los Chapitos y el restante a Los Mayos. “De estos cuatro domicilios, tres de ellos son utilizados por la fracción de Los Chapos y una más por la fracción de Los Mayos. La Fiscalía General de la República está buscando la extinción de dominio en estos cuatro predios”, declaró.

Sobre el balance de las acciones realizadas este sexenio en materia de seguridad, detalló que se han detenido a 14 mil 517 personas, se aseguraron siete mil 375 armas, así como 125.8 toneladas de droga, que incluyen mil 271 kilos y un millón 640 mil 286 pastillas de fentanilo; además, se desmantelaron 475 laboratorios y áreas de concentración.

4 predios eran utilizados para actividades ilícitas

Entre las acciones relevantes de los últimos 15 días, destacó un aseguramiento de un tráiler de hojalatería y pintura que llevaba un cargamento de 324 kilos de droga, equivalente a 80 millones de pesos. También resaltó la detención de Gerardo “N”, en Michoacán, presunto responsable del asesinato de dos agentes de la FGR en febrero de este año.

En cuanto a la Operación Frontera Norte, ya suman mil 192 armas de fuego decomisadas; mil 287 detenidos y el aseguramiento de 19 mil 762 kilos de droga.

Entre los aprehendidos por elementos de la Defensa Nacional y personal de Aduanas, se encuentra un hombre de nacionalidad estadounidense que intentó cruzar hacia México por el Puente Internacional ‘El Chaparral’ con tres armas largas, dos armas cortas, dos mil 95 cartuchos, 19 cargadores, tres miras telescópicas, un telescopio.