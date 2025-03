Gobierno esperará al 2 de abril para decidir si se aplican aranceles recíprocos a EU por acero y aluminio: CSP

Luego de que México no quedó exento de la aplicación de aranceles por parte de Estados Unidos a las exportaciones de acero y aluminio, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo pidió este miércoles esperar a que llegue el 2 de abril, fecha hasta la que se acordó con Trump una nueva pausa a la imposición de tarifas a mercancías mexicanas.

Anoche entraron en vigor los impuestos por el 25 por ciento, como parte de una política a la que el estadounidense no dio marcha atrás y que también aplicó a Canadá

Claudia Sheinbaum comentó, durante la Mañanera del Pueblo, que los primeros pasos a seguir ante esta situación será reunirse con los fabricantes de la industria siderúrgica y se esperará a que inicie el próximo mes.

“Marcelo Ebrard se reunió con el secretario Lutnick y lo que vamos a hacer, aparte de reunirnos con los fabricantes de acero y aluminio en nuestro país, es esperarnos al 2 de abril. Recuerden que el 2 de abril, aparte de que es el tiempo que acordamos en la llamada telefónica, es el día que el gobierno de Estados Unidos ha dicho que habría un esquema de aranceles recíprocos para todos los países del mundo. Entonces, de aquí al 2 de abril, pues va a estar trabajando también el secretario Marcelo y Edgar Amador (secretario de Hacienda) con el secretario del tesoro”, comentó.

Claudia Sheinbaum reiteró confianza en que no habrá aranceles a México después de esa fecha, en el entendido de que México no tiene tarifas aplicadas a mercancías estadounidenses, por lo que no hay motivo a lo que dicho país responda con aranceles.

“Vamos a esperar como viene el 2 de abril para ver si nosotros tenemos que tomar también eh algunas acciones que sean en el mismo marco de reciprocidad e igual que lo está haciendo el gobierno de los Estados Unidos”, dijo en Palacio Nacional.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR