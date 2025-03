Oposición pide deslindar culpas por caso Teuchitlán

Senadores de oposición pidieron que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga los casos de los “campos de exterminio” localizados en días pasados en Teuchitlán, Jalisco, y Reynosa, Tamaulipas, y solicitaron el deslinde de responsabilidades.

Clemente Castañeda, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, aseguró que los gobernadores emanados de las filas de su partido “se hacen cargo de sus errores” y omisiones que han tenido durante sus gestiones.

Clemente Castañeda, líder de MC en el Senado │ Carolina Viggiano, Senadora del PRI │ Ricardo Anaya, líder de PAN en el Senado Fotos: Especial

En el caso de Teuchitlán, aseveró que “nosotros somos los más interesados en que haya investigación clara, expedita, apegada a la ley, que se deslinden responsabilidades y que se esclarezca la verdad”.

TE RECOMENDAMOS: Tras hallazgo de narcocementerio Llaman a realizar vigilia y luto nacional el sábado

El Dato: de acuerdo con Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, desde 2019 la Guardia Nacional había encontrado cuerpos calcinados en la misma zona.

Agregó: “Que se aplique la ley, que se hagan las investigaciones correspondientes, que se señale a los responsables a quienes presuntamente tienen vínculos con el crimen organizado… Eso es una exigencia de todas y de todos. No importan los colores, no importa de dónde vengan, no importa quiénes sean”.

Consideró que uno de los problemas del país es que “todo mundo se echa la bolita y nadie asume la responsabilidad”. Comentó que de lo que “se trata es de buscar culpables y pasar la bolita; no vamos a resolver jamás el problema”.

Carolina Viggiano, vicecoordinadora del PRI en la Cámara alta, calificó como “infantil”, que desde el Gobierno se asegure que hay más crematorios en Guanajuato, estado donde Morena no gobierna.

Además, criticó la inacción del sexenio anterior con la estrategia fallida de “abrazos no balazos”. “No queríamos una guerra, pero queríamos un combate a la delincuencia”, dijo.

493 pertenencias han encontrado en el rancho Izaguirre

Insistió en que la Fiscalía podría atraer el caso, “pero eso no omite que en los estados haya responsabilidad, y que ya no puede seguirse cubriendo a nadie; tiene que hacerse justicia. Creo que hoy la población está conmocionada y es muy doloroso que las mamás estén haciendo el trabajo de las autoridades”.

El coordinador de Acción Nacional, Ricardo Anaya, se pronunció también porque la institución que encabeza Alejandro Gertz Manero investigue estos casos.

“Nuestra exigencia es de transparencia, tanto a las autoridades mexicanas como a las autoridades de Estados Unidos. Lo que queremos son nombres. Sabemos que puede haber muchos funcionarios públicos que están vinculados con el crimen organizado. Aquí lo importante es que, uno, se den los nombres, que se diga con toda claridad quiénes son esos políticos que están vinculados con el narco y con el crimen organizado”, afirmó el panista en atención a medios.

Asimismo, pidió que los tres órdenes de gobierno “entren parejo” a este tema; sin embargo, se respete el ámbito de competencia. “Nosotros vemos un problema serio en los tres órdenes de gobierno. No pierdan de vista que la delincuencia organizada es competencia federal, entonces corresponde en primera instancia al gobierno federal. Ahora, esto no implica que los gobiernos de los estados y los municipales se laven las manos”, dijo.