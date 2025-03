Revelan evolución de edificación del rancho Izaguirre

El Centro de Investigación de Crímenes Atroces A.C. (CICA), en colaboración con el programa Justice Access for Victims and the Accused (JAVA) de USAID México, reveló en un informe acompañado de imágenes satelitales los cruentos hallazgos en el rancho Izaguirre.

Los primeros informes que emergieron de la finca de más de 10 mil metros cuadrados revelan la existencia de fosas clandestinas y restos óseos, dijo el CICA.

A través de la revisión de imágenes desde 2011 y hasta 2025, proporcionadas por Google Earth se ha documentado la evolución del predio. Éstas revelan una serie de modificaciones en la infraestructura y terreno, marcando el inicio y los periodos de intensa actividad.

El Tip: Los hallazgos revelan una serie de cuadernos donde se listaba a personas. Se hacían grupos de diez, que enumeraban con apodos como “poco pelo”, “burro”…

Al 30 de abril de 2011, las imágenes revelaron que el predio se encontraba sin edificación alguna y carecía de delimitación perimetral. Entre diciembre de 2014 y abril de 2015 se registró la construcción de las edificaciones principales en el predio.

El 27 de enero de 2017 se registró actividad, evidenciada por un portón abierto y la presencia de un vehículo tipo pick-up. Para diciembre de 2017 se observó la presencia de un camión.

Durante marzo y abril de 2021 se observó la aparición de una nueva edificación en la zona posterior. Adicionalmente, se constata la remoción del techo de una de las construcciones y en 2019 se reinstaló.

10 mil metros cuadrados tiene este predio

Desde octubre del 2020 a febrero del 2022 no se observaron cambios sustanciales. Fue hasta el 2023 que se visualizaron al menos 19 figuras circulares con contornos irregulares y diversas tonalidades oscuras, lo que podría indicar la existencia de agujeros o excavaciones.

El 20 de septiembre de 2024, un operativo conjunto de la Guardia Nacional y el Ejército culminó con el rescate de dos víctimas de secuestro. Imágenes capturadas en marzo de 2025 (crédito: @35mmfotografia) muestran la existencia de al menos tres cavidades en el predio.