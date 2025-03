Anaya y Noroña cruzan acusaciones por crisis de desapariciones en México

El hallazgo de restos humanos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, continúa polarizando en el Senado, ya que Ricardo Anaya, líder de la bancada del PAN, acusó al presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, de minimizar la crisis de desapariciones y no recibir a las madres buscadoras, mientras que Noroña sostiene que la oposición utiliza el caso con fines políticos.

Ricardo Anaya afirmó que es “carroñero” no reconocer el problema de desapariciones en México, además de minimizarlo y “lavarse las manos”, respondiendo a Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Cámara alta que aseguró que la oposición es “carroñera” por utilizar el caso Teuchitlán para golpetear.

“Carroñero es no recibir a las madres buscadoras, carroñero es no ponerse del lado de las víctimas, carroñero es minimizar lo que está sucediendo y no convocar a la unidad nacional para resolver el problema y dedicarse a insultar a los opositores”, reiteró el panista.

Recordó que Fernández Noroña, al ser presidente del Senado representa la pluralidad y no a su partido político, por lo que no puede usar los canales oficiales de la Cámara alta para emitir posiciones personales.

“Quien se sienta en la silla de la Presidencia, quien habla enfrente de ese escudo cuando da una rueda de prensa como presidente del Senado de la República, tiene que entender que está representando a una institución y no sus posiciones personales, por un lado. Y, por otro lado, pues el llamado a que estos calificativos, pues se los dirija a quienes verdaderamente los merecen, porque como he dicho, aquí los carroñeros son los que no quieren recibir a las madres buscadoras” señaló.

Recordó que el registro de desapariciones inició hace más de 70 años y la mitad de las personas en ese registro, desapareció durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador y lo que va de la actual administración.

Asimismo, anticipó que su bancada analizará “con toda puntualidad” las iniciativas que anunció la Presidenta Claudia Sheinbaum en materia de desapariciones, pero comentó que su preocupación es que lo anunciado “bombo y platillo” ya se encuentre en la ley.

Fernández Noroña, presidente del Senado, respondió a estos señalamientos y afirmó que “han tergiversado, y lo seguirán haciendo, declaraciones yo he hecho, pero yo mantengo posición de reflexión sobre lo que verdaderamente significa lo que pasó en Teuchitlán”.

Agregó que el resultado de la investigación de la Fiscalía General de la República dará a conocer “quienes han actuado de manera ruin”. También aseguró que el paquete de reformas que enviará la Presidenta Claudia Sheinbaum en materia de desapariciones no resolverá el problema que aqueja al país.

“Yo creo que estaría leyéndose mal de que lo que (el paquete) busca fortalecer, no es pare resolver”, y agregó que “ninguna ley resuelve nada en sentido estricto. La ley da un marco general del funcionamiento del tema que tú quieras plantear”.

Indicó que “se van a generar condiciones para mejorar el hacer frente a este tema que es sensibilísimo”.

Alejandro Moreno, presidente del PRI mientras tanto, a través de sus redes sociales aseguró que la tragedia en el rancho de Teuchitlán no puede normalizarse: “¡Ya basta! No podemos normalizar esta tragedia. México necesita un gobierno con agallas, que enfrente el problema con firmeza y sin rodeos”.

“Ojalá los campos de exterminio recién descubiertos fueran mentira, una campaña negra, como dice el gobierno y su bola de paleros. Pero no lo son. Son la realidad más dolorosa y cruel de un país que se les ha desmoronado en las manos”, publicó.

