Plantea Beltrones crear padrón de buscadoras

El senador sin partido Manlio Fabio Beltrones presentó una iniciativa para reconocer a las madres buscadoras como “auxiliares de gobierno” dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda. La propuesta ha recibido respaldo de representantes del PRI y PAN, que destacaron la importancia de formalizar su labor. Ante ello, el presidente del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, señaló que la propuesta será analizada para determinar su viabilidad y alcance.

La propuesta plantea la creación de un Banco Nacional de Datos, que permite la identificación de restos humanos mediante ADN, además de que busca establecer un padrón nacional de auxiliares oficiales dentro de la Comisión Nacional de Búsqueda, con el fin de brindarles a las personas apoyo económico, Seguro Social, protección del Estado y acceso a herramientas tecnológicas para facilitar su labor.

El Dato: En 2006 empezaron los primeros colectivos de búsqueda de personas; Coahuila, de los primeros estados.

Carolina Viggiano, vicecoordinadora del PRI en Cámara alta, aseguró que con lo que impulsa su excompañero de bancada las madres buscadoras podrían, de manera formal “contribuir con el proceso con todo lo que ellas abonan. Hay un motor muy importante en la vida y ese es el amor por las cosas que se hacen, y ¿qué puede ser más grande que el amor de estas madres por sus hijos?”.

“Para las madres que han perdido a sus hijos, la búsqueda es lo único que las hace vivir. Buscar y encontrar a sus hijos vivos es lo que las mueve. Me parece que no hay un motor más grande. Estoy de acuerdo con la iniciativa”, dijo a La Razón.

El panista Ricardo Anaya consideró que esta iniciativa “es buena” y, como grupo parlamentario, Acción Nacional, “en principio, la estaríamos apoyando”.

“Estamos de acuerdo en que se debe reconocer el papel de las madres y de los padres buscadores, entender que probablemente no existe un dolor mayor, una angustia peor que no encontrar a un hijo. En algunos casos puede ser inclusive más desgarrador que saber de la muerte de un hijo”, dijo.

Además, puso como ejemplo uno de los casos que ha escuchado. “Me decía una madre buscadora: ‘con estas uñas he rascado la tierra en Veracruz buscando a mi hija’. Yo no me puedo imaginar la angustia y el dolor, y por supuesto que vamos a apoyar esa iniciativa”, apuntó.

Fernández Noroña se mostró asombrado por la propuesta, pues a su decir, “Beltrones no es precisamente un hombre que se distinga por la preocupación de los derechos del pueblo y el respaldo a las mejores causas de la ciudadanía, nunca lo he visto ahí.

“Si además lo hace bien, pues habría que retomar su preocupación (...) y si es una iniciativa que contribuye de manera importante, no importa que la proponga el PRI”.