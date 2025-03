Sheinbaum emitirá decreto para rescatar reforma al ISSSTE que retiró tras presiones de la CNTE

Para rescatar la reforma a la Ley del ISSSTE que ordenó retirar ayer por inconformidad de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) —que instaló esta mañana un plantón en el Zócalo—, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitirá un decreto con el que se emiten diversos ordenamientos que estaban contenidos en su proyecto inicial.

El titular de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Mario Delgado Carrillo, aseguró que los puntos contenidos en el decreto forman parte de los compromisos que la Presidenta hizo ayer en reunión con líderes de la Coordinadora y con los que se dijeron de acuerdo.

Sostuvo que hubo una falta de información respecto a la reforma y esto fue lo que generó inconformidades y malinterpretaciones, a pesar de que insistió en que la iniciativa presidencial ya contemplaba beneficios y respuesta a sus demandas.

Por ello es que la Presidenta decidió emitir un decreto para rescatar la reforma por medio de cuatro puntos, donde el primero será congelar y condonar las ‘deudas impagables’ ante el Fovissste, al cual además se le dará una facultad para construir viviendas.

Además del retiro de la iniciativa, se congelará la edad mínima de jubilación de manera que sea a los 58 años para hombres y 56 para mujeres. Esto será una medida temporal en lo que se continúa con la discusión del tema.

Sheinbaum Pardo mencionó que a pesar de que este plan, sobre todo el congelamiento de edades de jubilación, representará recursos adicionales, el Estado cuenta con la capacidad para responder a la medida.

“Se congela la edad de jubilación a lo que estaba en 2024, ya no va a seguir aumentando. Ese es el acuerdo que tuvimos. Representa recursos, sí, pero pues ustedes saben que con austeridad damos estos beneficios y cada año representará un recurso adicional, pero estamos en condiciones de hacerlo”, aseguró.

Otro acuerdo consiste en la realización de foros, escuela por escuela para conocer la opinión del magisterio en cuanto a los sistemas de promoción y cómo quieren que esto cambie.

Subrayó que se mantendrá el diálogo abierto con el magisterio y aseguró que no habrá ninguna represión contra las y los docentes durante sus movilizaciones.

“Evidentemente pues no vamos a ejercer por parte del gobierno federal ninguna represión a los maestros en su movilización. Y esto no es definitivo, o sea, no es lo último. Seguimos dialogando y seguimos viendo mientras seguimos haciendo los foros con las maestras y los maestros. Entonces, esta es la propuesta que hicimos para beneficio de las maestras y los maestros”, declaró.

Sobre las críticas que algunos personajes políticos hicieron en su contra, al señalar que con esto se demostró que la CNTE consiguió doblegar al gobierno, dijo que de no haber dado marcha atrás la hubieran tildado de autoritaria.

Aseguró que la decisión partió de una sensibilidad con el magisterio y una toma de decisiones bajo consideraciones presupuestales.

