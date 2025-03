¿Y… las denuncias?

La alcaldesa de Ecatepec, Azucena Cisneros, arremetió ayer nuevamente contra su antecesor, Fernando Vilchis, a quien acusó de incrementar 440 por ciento la deuda municipal. Y ante la reiterada andanada de señalamientos sobre el desastre que heredó, muchos se preguntan por qué Azucena no ha presentado una sola denuncia. El pésimo desempeño de Vilchis fue documentado desde que todavía estaba en funciones, lo que lleva a más de uno a suponer que su sucesora tiene razón en lo que expone. Sin embargo, es tal la gravedad de sus acusaciones, que —piensan muchos— ya amerita la presentación de denuncias ante las instancias correspondientes. No sabemos si el ahora diputado federal del PT incurrió en alguna responsabilidad penal o administrativa, y no lo sabremos si no se investiga a partir de denuncias. Hay quien cree que si la actual alcaldesa se queda sólo en la exposición púbica, parecerá más una revancha política que ganas de que se aplique la ley. Veremos.