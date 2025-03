Fiscal estatal garantiza apoyo a la investigación

El titular de la Fiscalía del Estado de Jalisco, Salvador González de los Santos, aseguró que ayer mismo se entregaría oficialmente todo el expediente sobre el rancho Izaguirre a la Fiscalía General de la República (FGR) y manifestó su intención de colaborar en las indagatorias.

Además, en un videomensaje difundido en sus redes sociales invitó a los colectivos de búsqueda a asistir al recorrido que solicitó por dicho lugar el fiscal general, Alejandro Gertz Manero, este jueves.

El Dato: El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco pidió la intervención de la CNDH luego de que la FGR les impidiera estar presentes en el procesamiento en el rancho.

“Desde Jalisco escuchamos atentamente el informe presentado ante los medios de comunicación por el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, y la intención de que la Fiscalía General de la República atraiga el caso del rancho Izaguirre, una vez que reciba las carpetas de investigación.

“Por recomendación, y en acuerdo con el gobernador Pablo Lemus, hoy mismo estaremos entregando oficialmente todo el expediente del caso a la delegación de la FGR en Jalisco, a fin de que atraiga la investigación”, declaró.

Detalló que en dicho expediente consta que desde la actual administración se han llevado a cabo diversos actos de investigación para avanzar en este caso, por el que hay 10 personas en prisión.

Esto ocurrió horas después de que la FGR rindiera un primer informe técnico sobre el rancho de Teuchitlán, con un listado de 13 omisiones que cometió la Fiscalía de Jalisco en sus diligencias en el lugar, desde septiembre del 2024.

Entre las omisiones, destacó que no se realizó un rastreo de indicios, no se procesaron los vehículos que ahí se encontraron, no se hizo una inspección del lugar, no se ordenó identificar huellas dactilares, y no se hicieron análisis físicos ni químicos sobre los posibles hornos crematorios, entre otros.

Asimismo, el fiscal estatal anunció la visita de Gertz Manero este jueves e invitó a los colectivos de búsqueda a sumarse, para darle transparencia a lo que se realizará.

“Estamos coordinando con la FGR la visita del fiscal Alejandro Gertz Manero. Su asistencia a Jalisco el día de mañana será de suma importancia y contará con todo nuestro apoyo para que el recorrido que encabezará se realice siguiendo los protocolos que la dependencia federal señale, garantizando la máxima apertura y transparencia. Fiscal Gertz, sea usted bienvenido, cuente con toda nuestra colaboración.

“De igual manera, por sugerencia y en acuerdo con el gobernador, hacemos una invitación pública, además de los medios de comunicación, a madres buscadoras, colectivos, activistas, organizaciones de la sociedad civil, universidades, centros académicos, comisiones nacional y estatal de derechos humanos, y organismos internacionales, para que acudan también al rancho Izaguirre durante la misma visita”, indicó.

Enfatizó la intención de que la sociedad participe en el recorrido, por lo que brindarán facilidades como transporte que partirá desde la delegación de la FGR a partir de las 11:00 horas.

Asimismo, dijo que el gobernador Lemus propuso que se instale una comisión de la verdad, con el fin de dar certeza y confianza en los resultados de las investigaciones, en la que participen madres buscadoras, colectivos, organismos internacionales, universidades, organismos de derechos humanos y observadores.

“En el caso del rancho Izaguirre nadie se lava las manos. En Jalisco queremos que se conozca la verdad”, finalizó el mensaje del fiscal estatal.