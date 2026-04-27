Seguridad federal asegura cerca de una tonelada de cocaína en costas de Chiapas

Un operativo marítimo encabezado por fuerzas federales permitió la detención de seis hombres de nacionalidad extranjera que transportaban cerca de una tonelada de cocaína frente a las costas de Chiapas.
“Como resultado de trabajos de vigilancia marítima encabezados por @SEMAR_mx, en aguas frente a costas de Chiapas, se aseguró cerca de una tonelada de cocaína y fueron detenidas seis personas de nacionalidad extranjera a bordo de una embarcación menor”, informó el Gabinete de Seguridad en sus redes sociales.
Con esta acción, se abundó, se evita que miles de dosis de droga lleguen a las calles y refuerza las operaciones permanentes del Gabinete de Seguridad para impedir el trasiego de droga por rutas marítimas y proteger la seguridad de nuestro país.
“En la administración de la Presidenta @Claudiashein la Secretaría de Marina ha asegurado más de 63 toneladas de cocaína en eventos marítimos”.
