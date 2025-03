INE modifica topes de campaña para los candidatos del PJF

El Instituto Nacional Electoral acató la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), por lo que el monto que había determinado el Consejo General de 220 mil 326.20 pesos ahora será la base de donde partirá el presupuesto máximo de los candidatos que participarán en la elección del próximo 1 de junio, esto en medio de la inconformidad de los consejeros.

Con 10 votos a favor y uno en contra, los consejeros aprobaron el proyecto por el cual ahora, para calcular el tope de gastos personales de campaña para los cargos cuyo ámbito de elección sea nacional, se deberá multiplicar el límite de aportaciones individuales que pudieron realizar las personas candidatas independientes a diputaciones federales en el pasado Proceso Electoral Federal ($220,326.20) por el número de distritos judiciales electorales, cuyo resultado será dividido entre el número de cargos a elegir.

De acuerdo con esta nueva fórmula, los candidatos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para el Tribunal de Disciplina Judicial y Sala Superior del TEPJF tendrán como tope de gastos de campaña un millón 468 mil 841.33 pesos.

Los candidatos a la Sala Regional del TEPJF, 881 mil 304.80 pesos; al Tribunal Colegiado de Circuito y de Apelación, 413 mil 111.63 pesos; y al Juzgado de Distrito, 220 mil 326.20 pesos.

Al respecto, la mayoría de los consejeros se dijeron inconformes con este dictamen del TEPJF, ya que aseguraron rompe la equidad en el proceso, así como que era contrario a lo que establece la reforma.

La consejera Dania Ravel señaló: “Jamás se ha hecho una interpretación parecida cuando hablamos de partidos políticos, afortunadamente, ni jamás ha habido un partido o candidatura tan temeraria para querer interpretar un tope como un piso. Es un precedente atroz para la fiscalización”.

“Aumentar los topes de gastos en esta elección, en la que no hay financiamiento público ni privado, beneficia a las personas más ricas que estén compitiendo por un lugar en el Poder Judicial; en un país profundamente desigual como México, esto es aún más grave”.

Otro de los consejeros que externó su inconformidad fue Uuc-kib Espadas Ancona, quien anunció su voto en contra del proyecto y señaló que la decisión fue “fructocrática”.

“No se puede simplemente desacatar la ley, aun siendo un tribunal constitucional. Un tribunal constitucional puede considerar que una ley no debe ser cumplida, pero para tan grave decisión tiene que hacer una declaración de inaplicabilidad que no hizo. Pero vamos más lejos, el Tribunal no interpreta la ley, no hay forma de interpretar la ley en un sentido distinto al explícito que establece en relación a los topes de campaña; el Tribunal no interpretó la ley, la contradijo"

“Establecer límites de gastos superiores a los permitidos por la ley impone que el alcance de las campañas de cada candidata o candidato dependerá estrictamente de su peculio personal; solo una ínfima minoría de los mexicanos tiene la capacidad económica para ejercer los gastos de campaña que presumiblemente serán establecidos el día de hoy. Esta es una decisión brutal y despiadadamente fructocrática”.

