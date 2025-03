Sheinbaum: Caso Teuchitlán no es talón de Aquiles; estamos haciendo lo correcto

Los hallazgos dentro del Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, donde se presume que se cometieron asesinatos e inhumaciones clandestinas, no representa un “talón de Aquiles” para el Gobierno Federal, aseguró la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, quien aseguró que las decisiones que se han tomado al respecto son las correctas.

“Yo no considero que sea ni talón de Aquiles ni talón de otro tipo… No tengo, digamos, ninguna duda en que estamos siendo lo correcto y eso es lo que nos da la tranquilidad… Nosotros no somos los gobiernos del neoliberalismo, no somos el PRI”, declaró este jueves.

Enfatizó que la magnitud de las desapariciones en México requiere ser tomado con seriedad y “sin esconder absolutamente nada”.

Adelantó que como parte de los nuevos reportes sobre desapariciones no sólo se incluirán informes provenientes de carpetas de investigación, sino de otras fuentes.

“Eso es importante que la gente conozca, porque en el caso de otros reportes no necesariamente hay toda la información y eso es lo que vamos a presentar muy pronto. Pero tenemos que decir la verdad, cuántas personas desaparecidas existen en la plataforma de la Comisión Nacional de Búsqueda”, dijo.

Reiteró que habrá cercanía con las familias y víctimas, así como acciones para afrontar la situación desde la prevención “hasta dar con la verdad y que se haga justicia y que se encuentre a las personas”.

Sobre el reporte dado por el fiscal general Alejandro Gertz Manero respecto al caso Teuchitlán, subrayó que se mantendrá la investigación para corroborar si ahí hubo personas, homicidios o si ocurrieron otros hechos que se han asegurado en medios.

“Pero tomamos en serio el tema de la desaparición, lo vemos en su justo término, la atención a las víctimas, el fortalecimiento de las leyes, que se clarifique, que se que se haga que salga la verdad del tema de Jalisco y de este predio en particular sin esconder nada y el deslinde de responsabilidades”, dijo.

Respecto a los señalamientos contra el exgobernador Enrique Alfaro, insistió que es un asunto a cargo de la Fiscalía, la cual ya expuso que no se siguieron todos los protocolos en el aseguramiento del lugar desde septiembre.

No obstante, dijo que no se trata de un tema político y quienes así lo quieran ver “se van a quedar con las ganas”.

“Todo es política, todo, pero no es politiquería. Entonces, si hay responsabilidades de funcionarios, los tiene que determinar la fiscalía, municipales y si el caso, estatales. Tiene que decirlo él porque no es un asunto de que la Presidenta diga, que le mande decir al fiscal ‘oiga, investiga el exgobernador’, pues no”, dijo.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FGR