Grillando en la fundación del Poli

Con la novedad de que las aguas politécnicas se movieron a raíz de la reciente designación de Noel Miranda como nuevo presidente del Consejo Directivo de la Fundación Politécnico. Se trata, nos comentan, de un probado perfil, sin embargo, entre algunos integrantes de la misma pudiera no haber caído bien. La fundación, es sabido, apoya a la institución de educación superior en muchas de sus actividades académicas y de investigación, por lo que no se entiende la intención de generar grilla en torno a la designación. Entre los que conocen la entraña politécnica salta el que personajes como Vicente Gutiérrez Camposeco y Víctor Manuel Alcérreca a quienes ubican dentro de “la vieja guardia priista” pudieran sentir afectados sus intereses y no ha faltado quien hable hasta de vínculos con directivos del pasado que pudieran estar próximos a ser revisados a fondo. Pendientes.

