Luis Donaldo Colosio Riojas, senador de MC, llama a construir un México más justo y digno

El senador Luis Donaldo Colosio Riojas llamó a construir un México más justo, fuerte y digno que esté al servicio de la gente.

Durante la asamblea de la Coordinación Nacional de Autoridades de Movimiento Ciudadano, el legislador convocó a las alcaldesas, alcaldesas, regidoras y regidores del partido naranja a gobernar con el ejemplo y demostrar que los gobiernos ciudadanos sí cumplen y mejoran la vida de la gente.

El senador por Nuevo León afirmó que Movimiento Ciudadano debe ser una genuina alternativa para el país ante el colapso democrático y económico que amenaza a México.

Por ello, sostuvo que el partido naranja debe convertirse en la alternativa real que el país necesita.

En ese sentido, se comprometió a encabezar un movimiento que junto con todas y todos construya el país que las y los mexicanos anhelan para el 2027 y el 2030.

“Me comprometo a encabezar junto con todas y todos ustedes un movimiento que no le tenga miedo a las ideas, que no se doble ante la presión y que entienda que el cambio no lo hace una sola persona, sino una comunidad que enteramente esté decidida a transformar su país”, expresó el legislador.

“Hoy es 23 de marzo, una fecha que para mí y para millones de mexicanas y mexicanos representa una herida en la historia, pero también una promesa pendiente. He decidido estar aquí con ustedes no para dejar el pasado atrás, sino para honrarlo con acciones en favor del futuro”.

El senador de Movimiento Ciudadano agregó que la mejor forma de honrar la memoria de su padre Luis Donaldo Colosio Murrieta es hacer lo que en vida se buscó con tanta pasión.

“Un México más justo, un México más fuerte, un México más digno. Un país donde la política está al servicio de la gente y no al revés*, subrayó.

“Por eso estoy aquí, porque estoy seguro que este anhelo que compartimos, este trabajo que hacemos juntas y juntos, es lo que nos llevará a construir un movimiento nacional en el 2027, en el 2030, pero empezando hoy mismo”, refirió.

