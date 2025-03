PRI y PAN en Senado exigen integrar comisión especial y GIEI por rancho Izaguirre, en Teuchitlán

Los coordinadores del PAN y PRI en el Senado, Ricardo Anaya y Manuel Añorve, exigieron esclarecer los hechos en el rancho Izaguirre, en Teuchitlán, Jalisco, y demandaron la creación de una comisión especial para dar seguimiento a la investigación.

Añorve advirtió que Morena no podrá evadir el debate sobre este caso; mientras que Anaya propuso un Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) validado por organismos internacionales.

El panista reiteró que alrededor del caso “lo que existen son enormes dudas” y, por lo tanto, como grupo parlamentario, lo que están planteando es “la creación ni más ni menos que de un GIEI, muchos de los que hoy están en Morena en su momento lo propusieron para el caso Ayotzinapa”.

Madres buscadoras dieron a conocer un crematorio clandestino en un rancho de Teuchitlán, en Jalisco. ı Foto: Cuartoscuro

Explicó que este GIEI, es que sea “validado por organismos internacionales de los cuales México forma parte, concretamente dos, la OEA y como parte de la OEA, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos”.

Aseguró que esto ya se había planteado; sin embargo, en la sesión del miércoles pasado, Morena decidió “romper el quórum y salieron huyendo, salieron corriendo de la sesión”.

“Lo que nosotros exigimos, porque así lo establece el reglamento, es que en la sesión de mañana el primer asunto que se trate sea justamente la votación en el tablero de nuestra propuesta”, dijo.

Comisión especial, “una solución”, afirman

Además, reafirmó que la creación de esta comisión es “una solución”, pues crear esta comisión para “denunciar las atrocidades, los horrores ahí ocurridos”, y también que “se conozca toda la verdad, que nadie oculte lo hay, y terminó reiterando los tres puntos que son nuestra posición sobre el tema”.

Quien también se sumó a la exigencia de la creación de una comisión especial, fue el priista Manuel Añorve. Comentó que “quiera o no Morena, esté o no de acuerdo el oficialismo, el Grupo Parlamentario del PRI en el Senado demandará este martes en el Pleno una Comisión Especial que dé seguimiento puntual a la investigación sobre el centro de adiestramiento y exterminio localizado en Teuchitlán, Jalisco”.

Lamentó que el oficialismo prefiera evadir su responsabilidad cuando la realidad los está alcanzando, “y esta vez no podrán negarse al debate”. También, dijo que “las madres buscadoras no están solas. Los olvidados de este país no están solos. Los senadores de mi bancada y un servidor estamos aquí, del lado de la justicia, del lado de la verdad”.

JVR