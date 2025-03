TEPJF asegura que medirán ‘con la misma vara’ a candidatos de elección del Poder Judicial

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Soto, aseguró que evaluarán bajo las mismas condiciones a las y los candidatos que contenderán en los comicios para renovar a jueces, ministros y magistrados el próximo 1 de junio.

Aunque recordó que se trata de un proceso sin precedentes en la historia mexicana, señaló que es ahora cuando se construyen con base en las normas que se han fijado en la ley al respecto.

“Claro que vamos a medir con la misma vara, siempre lo hacemos. No, digamos, no resolvemos conforme a los nombres que llegan, sino que resolvemos siempre conforme a lo que establece la ley, nuestros precedentes, si bien es cierto, aquí no tenemos esos, los estamos construyendo con base a lo que la ley establece”, dijo.

Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ı Foto: larazondemexico

Consultada sobre si han identificado zonas de riesgo para las y los candidatos, descartó que se hayan levantado alertas y sostuvo que por ahora lo que se espera es que las próximas semanas transcurran en calma.

“Hasta ahorita, me parece que no tenemos identificado un foco rojo, igual en general tenemos una preocupación porque el proceso electoral se lleve a cabo, pues con todo el orden, por supuesto, en paz y con apego a lo que a lo que esta nueva ley y la Constitución establecen al respecto”, dijo.

Por otro lado, Mónica Soto aseguró que el Tribunal cuenta con el presupuesto y recursos humanos suficientes para hacer frente a estas elecciones.

La magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto. Foto|Cuartoscuro

LMCT