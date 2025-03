‘No nos reclamen a nosotros’: Morena sobre caso Cuauhtémoc Blanco; carpeta en su contra ‘es una basura’

Hugo Eric Flores Cervantes, presidente de la Sesión Instructora de la Cámara de Diputados, afirmó que la Fiscalía de Morelos integró “pura basura” en la carpeta de investigación en contra de Cuauhtémoc Blanco, señalado por abuso sexual de Fabiola Blanco, su media hermana.

Lo anterior, luego de que el pleno de San Lázaro avaló, con 291 votos a favor y 158 en contra, el dictamen para desechar la solicitud de desafuero contra el exgobernador de Morelos.

Tras la sesión, Flores Cervantes defendió la determinación al afirmar que “salvaguarda los derechos de la víctima”, pues, dijo, la Fiscalía de Morelos no realizó una “investigación correcta” y no presentó pruebas en contra del también exfutbolista.

“Lo que viene en ese expediente es pura basura, no hay ningún elemento probatorio, no hay una investigación. (...) Esa carpeta no está salvaguardando los derechos de la víctima y no tenemos facultades en la Cámara de Diputados, tampoco la Sección Instructora, para hacer una investigación. Lo digo clara y rotundamente: la carpeta que se presentó y la solicitud que se presentó era absortamente una basura“, señaló el diputado morenista durante la “Legislativa del Pueblo”.

Pleno de la Cámara de Diputados discutirá solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco. ı Foto: Cuartoscuro / La Razón

“No nos reclamen a nosotros”, dice Morena tras desechar desafuero

Asimismo, pidió que no reclamen a Morena que fuera desechada la solicitud de desafuero, sino a la Fiscalía de Morelos, a la que llamó a que “ojalá hagan su trabajo”.

“Ojalá hagan su trabajo, porque violaron todos los protocolos de atención a la víctima de delitos sexuales como es el caso. No nos reclamen a nosotros, reclámenle a la Fiscalía, y hoy lo que se asienta aquí, en la Cámara de Diputados, es un precedente de legalidad: que siempre, aquí, se presenten elementos ”, dijo.

Ir a la Fiscalía es “decisión absoluta” de Cuauhtémoc Blanco

Al ser cuestionado sobre si Morena pediría a Cuauhtémoc Blanco solicitar licencia para enfrentar las acusaciones en su contra, Flores Cervantes afirmó que es “una decisión absoluta del diputado”, aunque señaló que es posible llevar un procedimiento penal “sin atacar su inmunidad parlamentaria”.

“Hoy la Fiscalía puede llevar al diputado Blanco, simple y sencillamente hacerle una investigación y probar los hechos que están denunciados en la carpeta. Eso no lo corresponde a esta institución”, declaró.

