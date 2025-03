Por votación del PRI en caso Cuauhtémoc Blanco, PAN pone en duda alianza electoral en 2027

El vocero nacional del Partido Acción Nacional (PAN), Jorge Triana, comentó que la votación del PRI en el caso de Cuauhtémoc Blanco les “extrañó” y abonará a la decisión de si hacer, o no, una alianza electoral en 2027.

“Por supuesto que lo vamos a tomar, lo vamos a considerar. Es algo que nos hace repensarlo, replantearlo. Seguramente sucederán muchísimas de aquí al 2027 que nos hagan tomar decisiones, que nos hagan orientar nuestra decisión; pero no nos gustó lo que vimos ayer”, comentó Jorge Triana, quien es vocero nacional del PAN.

Afirmó que con base a estas actitudes del PRI al votar en favor de la aprobación del dictamen que declaraba “notoriamente improcedente” la solicitud para que se le retirara el fueron a Blanco Bravo, “nos reservamos nuestro derecho de tomar cualquier decisión en función de lo que vimos”.

Durante la conferencia de prensa de este miércoles, Acción Nacional, el secretario de la sección instructora de la Cámara baja, Germán Martínez, afirmó que “ganaron los agresores, no ganaron las mujeres”.

Evidenció vicios en el proceso que realizó el órgano, entre ellos que “nadie vio el expediente, nadie vio la carpeta, nadie escuchó a las víctimas, o resoluciones debidamente diligenciadas”; aunado a que “una miembro de la sección instructora le dio la palabra al presunto agresor en la Tribuna de la nación, con la complicidad del presidente Sergio Gutiérrez” y calificó este hecho como “bochornoso”.

Denunció que al presidente de la Sección Instructora “le hicieron” el dictamen discutido en el pleno de San Lázaro “en alguna complicidad gubernamental o en alguna complicidad con algún despacho de abogados”.

Además de que afirmó que Blanco Bravo “en esta, no tiene ni tendrá, como dijo bien el coordinador (de la bancada Elías) no tiene ni tendrá la última palabra. Esto todavía no termina, este partido, para que lo entienda Cuauhtémoc Blanco, ni va a la mitad del tiempo reglamentario”.

La vicecoordinadora, Noemí Luna afirmó que se dio “carpetazo” al caso, pues “da miedo que se investigue. Lo que sucedió ayer en la Cámara de Diputados es un episodio indignante”.

Dijo que las mujeres que le gritaron a Cuauhtémoc Blanco “no estás solo”, pusieron a este como “la víctima” en una “realidad que duele a las mujeres, porque vivimos en un país donde todos los días matan a once mujeres y de esas once que matan todos los días”.

Agregó que “a muchas se les respondió”, con este actuar bajo el argumento de que “el expediente está mal armado, como la Sección Instructora le respondió a Nidia Blanco. Esa es la realidad”.

Culminó afirmando que “nos demostraron ayer que no llegamos todas, que se ignora a las madres buscadoras, que se ignora a las mujeres víctimas de violencia”.

