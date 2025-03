Empleados de Mejoredu, en limbo laboral

Desde la madrugada de ayer, trabajadores de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu) llegaron a Palacio Nacional para exigir que se les aclare la condición laboral en que quedarán ante la extinción del organismo, pues denuncian que a la fecha no se les ha brindado información alguna; mientras tanto, el edificio que aún ocupa el ente ya comenzó a ser vaciado.

Este organismo es uno de los siete que se extinguen como efecto de la reforma de simplificación administrativa que dejó el expresidente Andrés Manuel López Obrador, bajo el argumento de que representaban duplicidad de funciones.

El Dato: Los otros organismos que desaparecieron con la reforma fueron el Inai, el Coneval, IFT, Cofece, la Comisión Reguladora de Energía y la de Hidrocarburos.

Sobre la esquina de la calle Moneda, a un costado de Palacio Nacional, decenas de empleados extendieron pancartas y se unieron en varias consignas: “no somos muebles, somos personas”.

El vocero de los inconformes, Pável Servín, aseguró que hay más de 500 personas afectadas por la falta de certeza, ya que no se les ha hablado sobre si los indemnizarán o serán absorbidos por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

“Al desaparecernos a nosotros están dejando sin opciones laborales a más de 500 personas, son más de 500 familias afectadas. Nosotros nos estamos centrando en dos cosas: Uno, pedir que se nos respeten nuestros derechos laborales, porque tenemos incertidumbre de qué va a pasar con nosotros. Estamos en el limbo”, dijo.

En entrevista, aseguró que mientras persiste esta incertidumbre, personal de la SEP ha acudido al edificio de Mejoredu para sacar el mobiliario.

“La SEP sí ha mandado a su gente a ver nuestros muebles para llevarlos. Ya han ido varias veces, yo creo que fácilmente unas cinco veces han ido a inspeccionar el piso, han ido a ver los muebles, han ido y su interés expreso es que nos interesan los muebles, no los trabajadores… No somos muebles, somos personas y ellos se han encargado de que nos hagan sentir que no les importamos”, dijo.

Durante la protesta acudieron con un pliego petitorio dirigido a la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, para recordar que hay un compromiso con la justicia laboral y los derechos adquiridos por los trabajadores.

Solicitaron que se abra una mesa de diálogo y se establezcan los mecanismos concretos para establecer qué ocurrirá.

“A pesar de que la reforma constitucional del 20 de diciembre de 2024 establece que nuestros derechos laborales serán respetados, hasta el momento no hemos recibido ninguna certeza sobre nuestro futuro. Esto afecta no sólo a las y los 530 trabajadores, sino a nuestras familias, hijos que dependen de la estabilidad que nuestro empleo nos brinda”, señalaron.

Sobre la desaparición de Mejoredu, el vocero consideró que durante los años de existencia se sacó el trabajo para el que la dependencia no se daba abasto.

“Nosotros no operamos el Sistema Educativo Nacional, ellos sí. Nosotros hacemos un trabajo atrás para poderles dar a ellos información que necesitan para poder operar”, dijo.

Alrededor de las 11:00, el contingente se retiró y advirtió que continuarán las manifestaciones en otros puntos.