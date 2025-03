Hubo desaseo en San Lázaro para proteger a diputado

El abogado Rodrigo Dorantes, representante legal de Nidia Fabiola Blanco Fernández, señaló que los legisladores no respetaron los tiempos del proceso para el desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo, lo que ocasionó el “desaseo” del pasado martes en la Cámara de Diputados.

“Precisamente en la Ley Federal de Servidores Públicos hay una parte donde dice que la Sección Instructora, una vez que se le presente esta solicitud, tendrá que valorar y realizar estas diligencias necesarias; es decir, no se realizaron esas diligencias y no se nos notificó. Me imagino que tal vez al imputado, al diputado, sí se le notificó, pero a nosotros no, o a la Fiscalía.

El Dato: En entrevista de radio, Nidia Fabiola calificó de “show” la actuación de la mayoría en San Lázaro y puso en duda de que le quiten el fuero a su medio hermano.

“Entonces hay estos procedimientos que no fueron respetados y que desde luego es necesario que se desahoguen, porque la misma ley, en el periodo probatorio, habla de un término para alegatos y esto nunca nos notificaron, ni a la Fiscalía. A la Fiscalía nada más le notificaron en la primera etapa”, explicó en entrevista con La Razón.

Comentó que lo único que se le notificó a la Fiscalía de Morelos con la anterior administración fue que unas copias no estaban certificadas y señaló que actualmente las copias no se mandan certificadas, sino que se cotejan.

También mencionó que los legisladores mostraron confusión, porque el primer Ministerio Público que publicó, que actuó, no fue el mismo que realizó la solicitud.

“Entonces, realmente son cuestiones de forma que se le notificó a la Fiscalía, pero ya posteriormente no se notificó para algún tipo de situación. En este caso, hubiera la Sección Instructora desechado de plano esto, y no haberlo admitido, pero le dieron continuidad sin hacer el procedimiento que marca la ley”, apuntó.

Enfatizó que el hecho de que se acelerara el trámite generó el desaseo del pasado martes: “Éso es lo que se sorprende, porque si ya lo iban a ayudar o lo están, digamos, cuerpeando o protegiendo, hubo mucho desaseo por querer ayudarlo; empieza mal y termina mal”.

Celebró que el voto de algunos diputados de Morena fuera más razonado y que no se votara sólo por encomienda.

Dijo que si bien no debería volver a postularse como candidato para ningún cargo, considerando la ley 3 de 3, no se sorprendería si se presentara una reforma o interpretación de la ley para favorecerlo y que no enfrente a la justicia. “Ya lo vimos, ya vimos que todo es posible”.

Respecto a la marcha que está programada para mañana sábado en favor de la media hermana del exgobernador de Morelos, dijo que su clienta estaba enterada de ésta y al pendiente, pero que por las características del demandado optará por no asistir, ya que considera que podría ser peligroso.

“Ella me comenta que desde luego, atendiendo el tipo de persona de la que se trata el imputado, pues tiene cierto temor. Hay reportajes o fotos o notas que hacen los medios de la relación que tiene el hoy imputado con ciertos personajes y que obviamente a la víctima le da miedo y es algo natural”, mencionó.

Recordó que Nidia Fabiola ha recibido diferentes amenazas por parte de los otros hermanos de Blanco Bravo en cuanto a su seguridad y la de los abogados que trabajan en el caso. Dijo que sí tienen temor, pero que no han recibido amenazas.

“También ya he dicho que nuestros abogados que estamos en el despacho, en el apoyo a Nidia, pues también hacemos responsables al hoy diputado y sus hermanos, o a quien sea, si llegara a pasar algo a uno de los abogados”, apuntó.