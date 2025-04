Alegres reincidentes y visas revocadas

Y fue el gobierno de Estados Unidos el que dio cuenta de que el apretón que está dando a los cárteles mexicanos va en serio y además que esa acción alcanzará a sus promotores. Y es que ayer se informó que les fueron revocadas sus visas de trabajo y de turista a los integrantes de la agrupación Alegres del Barranco quienes durante un concierto en Zapopan, el fin de semana pasado, promovieron la imagen de Nemesio Oseguera Cervantes, cabeza del Cártel Jalisco Nueva Generación. Los músicos, con ello, no podrán entrar a la Unión Americana, donde, es sabido, hay un amplio mercado de consumo de la música regional mexicana. Y no sólo eso, pues han quedado bajo la lupa de las autoridades de seguridad al promocionar a un grupo declarado terrorista. Por cierto que los integrantes de la agrupación son también alegres reincidentes, porque resulta que no sólo exhibieron las imágenes de El Mencho en Jalisco, también lo hicieron en otro concierto el domingo en Uruapan, Michoacán. Uf.

