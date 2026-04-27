‘No podemos, nunca, apoyar un movimiento violento’, reitera Sheinbaum sobre intento de ataque vs Trump

"Fuimos el primer país que sacó un mensaje de solidaridad"

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reiteró su rechazo a la violencia, a raíz de intento de ataque que ocurrió este fin de semana en contra de su homólogo estadounidense, Donald Trump.

Consultada al respecto en su conferencia de prensa, Claudia Sheinbaum Pardo subrayó que su administración no apoya las expresiones de violencia.

Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que México fue el primer país en expresarse al respecto al celebrar que ni Trump ni su esposa hayan resultado lesionados.

“No podemos nunca apoyar un acto violento y por eso eh fuimos el primer país que sacó un mensaje de solidaridad diciendo: ‘Qué bueno que está bien el presidente Trump y su esposa y condenamos este tipo de violencia’”, dijo Claudia Sheinbaum Pardo.

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FGR