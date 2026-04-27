Primero debe de aclarase operativo en Chihuahua, que iniciar juicio político: CSP; descalifica unidad de investigación

A pesar de reiterar que la participación de los agentes estadounidenses en un operativo dentro de territorio mexicano constituyó una violación a la soberanía y a la constitución, la Presidenta Claudia Sheinbaum dijo que antes de que se inicie un procedimiento de juicio político en contra de la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos, debe de esclarecerse la situación.

La semana pasada, dos agentes norteamericanos intervinieron en un operativo para el desmantelamiento de un laboratorio clandestino en el estado de Chihuahua. Ambos perdieron la vida en un accidente automovilístico luego de participar en el operativo, siniestro en el cual también murieron dos mexicanos.

En días posteriores la Secretaría de Seguridad del Estado admitió que dicha participación se dio en el marco de una colaboración que se había establecido con el gobierno estatal y el gobierno extranjero.

La situación derivó en una exigencia para que la gobernadora rindiera cuentas ante el Senado de la República.

Consultada al respecto, Claudia Sheinbaum comentó que antes de emprender este procedimiento se debe de esclarecer la situación.

Claudia Sheinbaum comentó que la unidad de investigación que la gobernadora ordenó crear para esto no fue una decisión notificada a la Federación y, además, no resuelve el hecho.

Claudia Sheinbaum cuestionó la necesidad de que se hubiera conformado tal grupo, pues a su consideración no hay muchas opciones entre las cuales encontrar el origen de la orden que permitió que extranjeros intervinieran: la opción fue girada por el Gobierno Estatal o por la Fiscalía del estado

“Ella se comprometió a seguir avanzando. Públicamente no lo conocíamos (a la unidad de investigación) hasta que ella da la conferencia prensa, dice que forma una unidad de investigación. Para saber qué pasó realmente no se requeriría tantas unidades de investigación. Fue la Fiscalía o fue el gobierno, no hay de otra. Fue la Fiscalía General de Justicia del Estado de Chihuahua o fue el secretario. No hay muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la ley de seguridad nacional y la Constitución. Entonces, pues vamos a esperar qué dice la gobernadora”, declaró Claudia Sheinbaum este lunes en Palacio Nacional.

Claudia Sheinbaum también subrayó que este caso no significa una disputa por motivos políticos, ya que la participación de los agentes constituyó una violación a la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, así como una vulneración a la soberanía nacional, la cual debe defenderse.

“Los partidos políticos han asumido una posición como si esto fuera un tema de partidos políticos. Y no lo es. A la presidenta de México le corresponde la defensa de la soberanía, en primer lugar, y la defensa del pueblo de México. Además del cumplimiento de los compromisos que hicimos con el pueblo. Pero nos corresponde resguardar la soberanía nacional”, enfatizó Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Sostuvo que el apego a las leyes y lo que dicta la Constitución debe de ser respetado por todos los niveles de gobierno.

Respecto a la solicitud que se hizo al gobierno de Estados Unidos para que también esclarezca el ingreso de sus agentes a México, Claudia Sheinbaum dijo esperar que este episodio quede como un “caso de excepción” y que a partir de ahora se cumplan con las reglas que hay en el marco del entendimiento de seguridad que se estableció meses atrás entre ambos gobiernos.

“No pongamos en riesgo esta coordinación y sigamos avanzando en el marco de nuestra de las leyes de ambos países… Esperemos que este asunto se aclare y que sigamos colaborando y coordinando. Nosotros no tenemos deseo de entablar un conflicto con los Estados Unidos”, dijo.

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FGR