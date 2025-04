Empiezan las acusaciones

A unas horas de haber iniciado las campañas del Poder Judicial de la Federación, ya hay señalamientos por mano negra. Y es que el candidato a ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación César Gutiérrez Prieto denunció que, al ingresar a la página del Instituto Nacional Electoral, cuando entra a su perfil, promueve a otro candidato. “He tenido la problemática de que ahora que ya iniciamos campaña, quiero hacerlo muy público para que ustedes puedan verlo: si nosotros iniciamos a lo que es el portal del INE… cuando ustedes le pican a mi currículo, ¿quién creen que aparece? Aparece otro candidato; no aparezco yo, con todo y que nosotros ya presentamos un escrito en línea al INE, con todo y que nosotros ya presentamos toda la información, ya hicimos valer los recursos… No han corregido este hecho. Me parece muy curioso que sea la segunda ocasión en que el Instituto Nacional Electoral tenga un error de carácter administrativo en contra de mi persona”, dijo ante los medios de comunicación.

