Senado acelera reforma sobre desapariciones forzadas; deja fuera a colectivos de búsqueda

Manlio Fabio Beltrones, senador sin partido, llamó a posponer la dictaminación y votación de la iniciativa de reforma en materia de desaparición forzada y se convoque a un parlamento abierto para enmendar la iniciativa con parte de su propuesta.

Sin embargo, Margarita Valdez, presidenta de la Comisión de Gobernación y morenista, aseguró que el próximo miércoles se aprobará la reforma enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum en materia de desapariciones; pero la escucha a los colectivos de madres buscadoras, dijo, será después de que la reforma se apruebe.

🔴 Conferencia de prensa del senador @MFBeltrones. https://t.co/V7J35S5eSl — Senado de México (@senadomexicano) April 2, 2025

La reforma de Beltrones Rivera plantea dar reconocimiento a las madres buscadoras como auxiliares de búsqueda ante la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y un Banco Nacional Forense.

Solicitó que haya un parlamento abierto para que se escuche a los colectivos de personas buscadoras, pues lamentó que “nunca se ha escuchado a los colectivos y los colectivos existen, no son fantasmas, no son nadie que no tenga voz autorizada para poder opinar sobre cómo resolver este grave problema que nos ha dejado una política pública fallida como la que se implementó de ‘abrazos y no balazos’”.

Beltrones pide incluir apoyo a madres buscadoras en reforma sobre desapariciones

Pidió a las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos, que en la dictaminación se incluyan iniciativas como la que presentó para fortalecer el apoyo de los colectivos de madres buscadoras en el país.

Argumentó que ellas, las madres buscadoras, son “quienes han sido más exitosos en el reconocimiento de fosas clandestinas, de restos humanos, de desaparecidos forzadamente han sido los colectivos, no ha sido la Comisión Nacional de Búsqueda”.

En caso de que no se convoque a un parlamento abierto, afirmó Beltrones Rivera, la iniciativa de la Presidenta Claudia Sheinbaum podría quedar incompleta y “no resolvería el grave problema en el que estamos metidos, que es el de encontrar en buena parte de nuestro país cementerios clandestinos y lugares de exterminio, aunque no les guste que se les llame de esa manera”.

Mientras tanto, Margaria Valdez, presidenta de la comisión de Gobernación, afirmó que el Senado no se detendrá y subirá al pleno a más tardar miércoles próximo; y en lo más próximo, descartó reunirse con colectivos de Madres Buscadoras para analizar la reforma.

“Ahorita en el tiempo, en los próximos ocho o diez días, es complicado. Pero, tenemos un mes, dos meses, tenemos todo el tiempo del mundo para reunirnos con todos los colectivos que ellos consideren necesarios”, apuntó.

Pero no descartó posibles cambios más adelante a la iniciativa: “Significa que se dictamina y que en ese dictaminen es posible hacer reformas, no hay problema. (…) Se dictamina el martes, y lo llevamos al pleno el miércoles”, señaló.

Únete a nuestro canal de WhatsApp. En La Razón enviamos a tu celular lo más importante de México y el Mundo, recuerda que una persona informada siempre tiene La Razón.

FBPT