‘Es posible instaurar los principios de la 4T, dentro de la nueva Corte de Justicia’: Loretta Ortiz

En la ciudad de Puebla, durante un recorrido por el tianguis de la ‘Plazuela de los Sapos’, Loretta Ortiz señaló que, “sin perder autonomía, es posible instaurar los principios de la Cuarta Transformación, dentro de la nueva Corte de Justicia”.

“El Poder Judicial puede ser autónomo e independiente sin dejar de lado la máxima de aquellos que somos afines a la 4T: no mentir, no robar y no traicionar al pueblo porque hay valores y principios que son irrenunciables”, señaló.

Asimismo, Ortiz se definió a sí misma como ‘obradorista’: “Soy obradorista, participé en la creación de Morena, pero cuando fui nombrada ministra renuncié a mi militancia porque cuando me pongo la toga realizo mis actividades de manera independiente, sin tintes partidistas ni de ninguna otra índole”, dijo.

En tal sentido, agregó que en toda su carrera en el Poder Judicial no existe ningún rumor sobre que en algún momento haya actuado con parcialidad.

“El río cuando suena es porque agua lleva y en mi caso no hay ningún rumor, nada, porque he sido toda mi vida una persona honesta”, señaló.

Loretta Ortiz, también cuestionó la falta de compromiso de algunos de sus compañeros de la Corte que optaron por retirarse con beneficios y comodidades económicas, en lugar de postularse nuevamente y coadyuvar a la transformación del Poder judicial.

“Yo decidí postularme y ahora estoy ganando 40% menos, los demás ministros de la Corte podrían competir, pero decidieron que no, por las razones que quieran, pero si se quedaron con su retiro, sus 200 mil pesos mensuales, seguros de gastos médicos, en fin, todas las prestaciones”, dijo.

Finalmente, invitó a toda la gente a participar en el proceso y ser protagonistas de la transformación del Poder Judicial. “Va a ser una elección difícil, pero confío en que conforme vaya avanzando el proceso más personas se entusiasmen y salgan a votar el próximo 1 de junio. Y no olviden Loretta Ortiz en la boleta morada con el número 22, los invito a salir a las calles e invitar a sus amigos y familiares a ser parte de este momento histórico”, concluyó.

